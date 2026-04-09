安圭伯：“警戒哨兵力裁减75%，从2.2万人减至6000人”

国防部长安圭伯表示，将把防守停战线铁栅栏的最前方普通哨所的警戒兵力从目前的2.2万多人缩减到6000多人。也就是说，将把最前方警戒兵力比现在减少75%左右。虽然这是根据“兵力骤减”而制定的对策，但在朝鲜因军事分界线要塞化等导致南北偶发性冲突的忧虑日益加深的情况下，只依靠装备、大幅减少最前方警戒兵力，还是令人担心。安圭伯7日在首尔市龙山区国防会议大楼召开的记者招待会上表示，今后将把最前方警戒方式从现有的警戒哨所铁栅栏为中心转换为地区防御体系，引进基于人工智能的监视体系，降低兵力依赖度。他说：“目前向哨所警戒投入2.2万多名兵力，将把兵力减少到6000多名，改为其余兵力重新部署到后方基地，发生情况时机动投入的结构。”他还说：“正在协商将后方基地的警戒扩大到民间，将海岸警戒移交给海警的方案。”安圭伯还提出了“选择性募兵制”作为兵力减少的应对方案。他说：“我们的构想是，以征兵制为基础，根据本人的选择，可以作为士兵服役，也可以担任四五年的副士官。”但是对于在朝鲜针对韩国的挑衅持续的情况下裁减前线兵力，也有人表示担心。据悉，朝鲜在宣布“敌对两国”后，正在军事分界线一带进行“边境线化”作业，在此过程中，朝鲜军队侵犯军事分界线的情况大幅增加。尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com