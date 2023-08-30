史无前例的税收减少加上明年的赤字预算……要进一步减少“政治性浪费”. August. 30, 2023 08:33. . 韩国政府昨天召开国务会议，表决通过了比今年增加2.8%的656.9万亿韩元规模的明年预算案。政府强调，这是通过研发预算、补贴预算等结构调整节省23万亿韩元的“紧缩预算”。但是，明年还是不可避免地要发行61.8万亿韩元的赤字国债来填补漏洞。 明年政府预算案是2005年将总支出概念引入预算编制以来的最低增幅。只有去年增加率5.2%的一半水平。据悉，政府权限可以调整的裁量支出，已经减少了20%。即使这样勒紧裤腰带，明年的政府财政也会出现占国内生产总值3.9%的92万亿韩元赤字。因为预计明年要征收的税金为367.4万亿韩元，比今年的目标税收减少8%以上。这一赤字超过了每年财政收支赤字幅度控制在国内生产总值3%以内的政府财政准则案。 问题是，尽管政府声称“排斥财政万能主义和选举售票预算”，很多预算只能看作是意识到了还剩7个多月的议会选举。投入到铁路、道路、新机场等全国社会间接资本的预算将比今年增加4.6%。与去年相比今年减少10.7%的社会间接资本预算将在明年举行选举时重新回到增加趋势。在国会预算审查过程中，如果政界影响力开始介入，很有可能进一步扩大。 根据尹锡悦总统“士兵月薪200万韩元”的公约，兵长的月薪将从今年的100万韩元上涨到125万韩元，另外积攒的明天备用补助将从30万韩元上涨到40万韩元。随着士兵月薪的急剧上涨，服役时间更长、补偿更少的初级军官、副士官们的不满正在加大。虽然很多人指出有必要调整上调速度，但政府没有反应。由于这些支出增加，明年的国防预算增加了4.5%，时隔7年再次超过了全体预算增长率。 在这种情况下，执政的国民力量党却还在抱怨：“资金链勒得太紧，很难进行选举。”在野党正在重复年内编制补充预算的主张。地方自治团体也对政府的削减补贴的方针表示不满。随着政府的“上低下高”的经济增长预测也落空，通过财政支出刺激经济的要求越来越大。如果政府不能先减少“政治性浪费预算”，将很难防御他们众口难防提出的要求。

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