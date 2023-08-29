最炎热的夏天. August. 29, 2023 08:29. . 创纪录的高温笼罩着韩半岛。据悉，1950年8月最高气温也达到35度，相当炎热。即使不及今年夏天或1994年的炎热天气，但对于当时在韩半岛的所有人来说，这应该是一个炎热的夏天。 8月份，韩美联合军和朝鲜军在洛东江边陡峭的高地反复进行着推进后退的战斗。这对韩国来说是最后的防线，对朝鲜军来说是最后的一步。当时韩国的山几乎都是秃山。在高地的战壕中，敌人的枪弹可以躲避，但8月的暴晒无法躲开。在厚厚的军服、钢盔、水和食物都不足的情况下，士兵们抓住火热的枪筒展开了战斗。因中暑晕倒的士兵有多少，连统计都没有。体力透支、精神恍惚、判断力模糊或动作缓慢而死亡、受伤的士兵甚至无法判定。 那个夏天的洛东江战线，这场战斗比我们所知道的事实还要危险和激烈。大邱也差点沦陷。不管当时是什么原因，如果朝鲜军队不犹豫进入市区，韩国战争的方向不知会如何发展。 8月16日，美军用B29轰炸机进行了地毯式轰炸，向多富洞全面发射了960吨炸弹。此次轰炸的效果根据观点不同，评价也不同，但战线非常火热。 继最初投入的美军24、25师团之后，传统的美军第一骑兵师团、海军陆战队等精锐部队也开始投入。没有这种准备的韩国军队不得不投入没有受过训练的征兵。这一方面，朝鲜军也一样，随着补给线变长、牺牲增加，战斗力开始消耗殆尽。 仁川登陆作战之前的8月下旬，朝鲜军队已经消耗了突破洛东江防御线的力量。这时，随着酷暑的消退，早晚开始出现凉爽的气息。明天的战争虽然无法预知，可是对于士兵来说，最让人高兴的不是那种凉爽吗？

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