正在现实化的“中国冲击”……要防范来自中国的低增长. August. 29, 2023 08:29. . 中国经济的危机征兆正在全方位扩散。在通货紧缩的忧虑中，房地产、金融业界的多米诺违约风险重叠，中国风险处处出现。作为世界工厂和市场的中国经济如果停滞不前，不仅对全球经济，对韩国经济也很有可能造成严重的打击。现在的情况是，必须假设最坏的情况，采取先发制人的应对措施。 占国内生产总值的25%、支撑中国经济的房地产，最近房价下降和开发企业的违约危机相吻合，成为威胁整个经济的风险。从民间最大的房地产企业碧桂园开始的流动性危机经过危机发源地恒大集团和国有房地产企业等，正在向金融扩散。受此影响，今年中国信托业界的损失规模最多将达到380亿美元（约50万亿韩元）。一直通过出售土地使用权来充当财政收入的中国地方政府也因多米诺骨牌问题而摇摇欲坠。 问题是，支撑房地产危机的中国经济体力也在急剧下降。7月份的消费、生产、投资指标均低迷，消费者和生产者物价也在3年后同时下跌，加剧了通货紧缩的恐慌。中国经济已经因新冠封锁政策和美国主导的供应链重组而遭受不少损失，实物经济萧条的忧虑成为现实后，“40年繁荣结束”“日本式长期停滞”等悲观诊断接连不断。 但是，与过去不同，中国当局未能出台大规模的经济扶持政策。反而中断了青年失业率的宣布，降低了对外可信度。虽然最近决定下调相当于标准利率的贷款优惠利率（LPR），并为地方政府负债发行约275万亿韩元规模的特别债券，但很多人评价说，这还远远不够。受此影响，人民币价值出现了16年来最低的恶性循环。 随着对中国恢复经济活动的期待转变为“中国冲击”的恐惧，出口20%依赖中国的韩国经济也不可避免地受到冲击。对中国的出口已经连续15个月倒退，1%的低增长长期化令人担忧。短期内应该支援对中国出口依赖度较高的中坚、中小企业，减少冲击，中长期通过出口市场及品种多元化、超差距技术开发等，全方位推进降低对中国的依赖度的“脱风险”战略。最重要的是，现在应该加快曾沉醉于中国特需而错失良机的产业结构重组和结构改革。

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