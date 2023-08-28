总统室下令“整顿公职纲纪”……投入行政官对所有部门进行检查. August. 28, 2023 08:28. by 金道炯, 全主榮 dodo@donga.com,aimhigh@donga.com. 总统室将从本周起投入公职纲纪秘书室行政官，对所有部门的服务进行检查。分析认为，总统室亲自出手，对因新万金世界童子军大会混乱争议等引发纲纪松懈争议的公职社会进行整顿。 据政府27日透露，总统室计划从本周起，用超过2周的时间对所有部门进行服务检查。即，公职纲纪秘书室所属的行政官将亲自巡视部门，观察工作纲纪和业务违法行为等。政府相关人士表示：“据我所知，考虑到最近公职社会变得松散的忧虑，这是为了给各部门注入紧张感，从9月以后起以国政课题为中心营造集中于业务的氛围。” 政府部门因总统室代替通常的国务协调室层面、亲自出面实施服务检查而紧张不已。继上月中旬因暴雨造成大规模人员伤亡后，本月初又发生了童子军混乱事件，政府内外都对公职社会的消极行政和安逸提出了批评。 据悉，总统室将通过此次服务检查，观察各部门负责的国政课题是否迅速推进。有观察人士认为，尹锡悦总统最近更换了产业通商资源部长官李昌洋，并对国政课题履行情况等进行评价，在中秋节前再次进行内阁改组。 总统室相关人士表示：“总统公职纲纪秘书室的任务，是支援各部门严格遵守公职纲纪、忠实实施国政课题。长期开展这一活动，旨在整肃日常纲纪。”

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