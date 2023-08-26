外国投资者本月在中国股市净抛售13万亿韩元，创单月历史新高. August. 26, 2023 09:23. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 由中国房地产引发的经济危机出现全面爆发的征兆后，外国投资者仅在本月内就在股票市场上抛售超过13万亿韩元，“中国大逃亡（exodus） ”正在加速。 25日，日本经济媒体《日经亚洲》报道说，进入本月以来截止到24日，外国投资者在中国股市共净抛售了761亿元人民币（约13万亿韩元）。这是2014年以来的单月最大净抛售额。该媒体解释说，外国投资者主要持有市价总额排名靠前的股票，可能会对股市产生很大的影响。 美国《彭博社》也报道说，截至23日，在中国本土交易所，外国投资者连续13个交易日净抛售股票。这是彭博社自2016年统计相关统计以来的最长纪录，净抛售规模达到107亿美元（约14.2万亿韩元）。 以房地产相关股为中心的悲观论扩散到了电动汽车业界。进入本月以来，中国第一大电动汽车企业比亚迪（BYD）的股价下跌了20%左右。《日经亚洲》报道说，上月中国国家主席习近平亲自主持召开的经济相关会议时，也没有出台其他经济稳定化政策，这让外国投资者更加担忧。 《彭博社》报道说，中国证监会（CSRC）23日在年基金和部分大型银行及保险公司管理人员参加的一个研讨会上敦促他们搞活投资。对此，出席者们回答说：“将帮助证券市场的稳定和国家经济发展。” 有预测称，尽管中国政府努力搞活股市和刺激经济，但全球投资银行（IB）最近接连下调了中国经济增长率预测值等，中国大逃亡或将持续一段时间。

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