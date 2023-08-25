日本福岛核电站开始核污染水排海，30年间排放134万吨. August. 25, 2023 08:37. by 东京=常驻记者 李尚勋、高道艺记者 sanghun@donga.com、yea@donga.com. 日本福岛第一核电站运营公司东京电力从24日下午1时3分开始向大海排放保管在福岛第一核电站的核污染水。在今后的30年里，东京电力将使用多核素清除设备（ALPS）净化处理共134万吨的污染水，然后稀释到海水后输送到太平洋。这距离继2011年3月东日本大地震及地震海啸引发第一核电站爆炸事故，过去了12年零5个月。 东京电力当天启动了设置在核电站内部的核污染水输送泵，向离核电站1公里远的大海进行了排放。东京电力方面表示，排放的核污染水的氚浓度为每升43-63贝克勒尔，远远低于日本自行制定的标准值（每升1500贝克勒尔）。 东京电力表示，当天排放量为200吨至210吨。今后17天内将排放7800吨左右，今年内将30个储藏罐中保管的31200吨全部排放入海。这相当于福岛第一核电站核污染水总量的2.3%。日本政府计划在今后30年内全部排放污水，并在2051年之前关闭核电站。但日本媒体指出，目前地下水流入核反应堆并生成污染水，因此实际上很难履行计划。 国际原子能机构从当天开始与东京电力一起常驻福岛排放现场，确认核污染水是否符合该机构安全标准，并在网站上公开了残留放射性物质的浓度等。原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在开始排放后发表的声明中表示：“机构专家们将在现场，以确认（污染水）排放是否按照机构安全标准进行。” 韩国国务总理韩德洙在当天发表的对国民谈话甲表示：“如果日本政府按照之前发表的措施进行排放，韩国没有理由太担心。希望日本政府今后在30多年的排海过程中也能透明、负责任地公开信息。”就韩国政府禁止进口日本福岛和附近7个县的水产品的措施，韩德洙强调“将坚决维持”。

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