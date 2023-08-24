如果22万亿韩元准租税性收费脱离原来宗旨，应果断整顿. August. 24, 2023 08:42. . 附加在香烟价格和电费上的附加费虽然不是税金，但企业和个人要像税金一样交纳。这90种附加费，去年一年国民一共负担了22.4万亿韩元，比前一年增加1万亿韩元。刚开始决定征收附加费时，目的是补充特定公益事业的财源。但随着时间的流逝，这一税收已经脱离了原来的宗旨。 去年，规模最大的国民健康增进附加费高达2.8250万亿韩元。每盒香烟向烟草经营者征旧840韩元。1995年新设附加费时，目的是禁烟教育等增进国民健康。虽然年度数额在28年内增加了188倍，但征收的大部分资金现在用于应对传染病、低出生率等完全不同的用途。 韩国电力收取电费时，追加征收3.7%的电力产业基础基金附加费，也比支出额每年多征收2万亿韩元以上。随着电费的上涨，附加费也在以同样的速度增加。与2001年引进电力产业时为应对民营化而扩充产业基础的承诺不同，附加费正在用于新再生能源事业、建立韩电工科大学等方面。 最近大韩商工会议所指出，应该反映经济、社会的变化，废除妥当性下降的法定附加费，调整过度的征收费率。有人批评说，2002年7.4万亿韩元的年度附加费在20年后的去年增加到了3倍以上，这有些过分。这是历届政府上调比提高税收社会阻力更少的附加费后发生的事情。 无论是附加费还是税金，只要征收超过必要的费用，就会减少家庭的可支配收入，进而导致减少消费、企业投资萎缩。由于政府和政界随意改变用途而浪费在莫名其妙的地方的资金也不少。很多人指出，对普通观众征收3%的电影院门票附加费、国民去海外旅行时缴纳的出国缴纳金等，违背了为用于特定公益事业而向经营者征收附加费的基本原则。 预计今年韩国的增长率将跌至1%左右。甚至有人预测说，受消费萎缩和来自中国的不利因素的影响，韩国经济将进一步下滑。如果税金收得少，财政赤字幅度增大，政府和政界就很容易陷入把准租税附加费当作私房钱的诱惑之中。即使是为了防止这样的事情发生，也应该全面整顿已脱离原本目的的附加费制度，减轻民间的负担。

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