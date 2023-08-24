韩国政府和执政党决定：给零岁幼儿父母补贴70万至100万韩元. August. 24, 2023 08:43. by 金俊一记者、宋慧美记者 jikim@donga.com,1am@donga.com. 韩国政府和执政党就父母工资补贴达成协议，从明年开始，有零周岁子女的父母将得到100万韩元，有一周岁子女的父母将得到70万韩元的父母工资补贴。特别是，党政决定将仁川高速铁路（KTX）建设事业预算和首都圈广域快速铁路（GTX）A路线早期开通的预算等各地区夙愿事业纳入明年的预算案。也就是说，在继续维持健全的财政基调的同时，将增加地区核心社会间接资本相关预算。分析认为，政府和执政党是在明年议会选举之前把预算集中在国民短期内可以感受到的事业上。 国民力量党和政府23日上午在国会举行了2024年度预算案相关党政协议会，就上述内容的明年预算案方向达成了共识。执政党院内代表尹在玉当天表示：“在维持财政健全基调的同时，在重点民生事业上反映了预算。将制定提高民生经济活力的对策。” 首先，扩大婴幼儿保育预算，打破目前面临的前所末有的低出生率局面。今年首次采用的父母工资补贴，把给有零岁子女父母的工资补贴，从原先的70万韩元增加到明年的100万韩元。满一周岁后的情况，将从35万韩元上调到50万韩元。对于多子女家庭，计划将新生儿出生后以代金券形式发放的“初次见面使用券”从现行的200万韩元继续上调。 党政还将扩大针对弱势群体和青年的预算。基础生活保障金领取者、次上位阶层的大学生将获得全额大学学费支援，对收入等级1-6顺位区间的大学生也将追加支援30万-50万韩元的学费援助。大学生低息生活费贷款限度将从350万韩元增加到400万韩元。 为了让农业直接补贴到2027年为止达到5万亿韩元，相关预算将在明年提高到3万亿韩元左右。有评价称，这是对尹锡悦总统行使再议要求权（否绝权）的粮食管理法的后续对策。 政府还将积极反映拯救萎缩的地区经济的预算。按地区分类，首都圈将从仁川开始的KTX事业及京畿GTX-A提前开通，岭南圈将建设釜山加德岛新机场，新设大邱城市铁路EXCO线，湖南圈将建设光州亚洲水历史主题体验馆及全南人工智能尖端农业融合复合地区等，一一反映在预算上。 对于大举包括社会间接资本预算在内，有人批评说这是“地区分吃”预算。首尔市立大学税务系教授金宇哲（音）指出：“由于税收大规模缩水、支出运营不得不受制约的情况下，从社会间接资本预算开始折腾，是不可取的。”

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