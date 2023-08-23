韩国开发出氢燃料电池“千分之一价格”的材料. August. 23, 2023 08:23. by 池敏九记者 warum@donga.com. 韩国研究团队开发出了价格仅为氢汽车燃料电池催化剂千分之一的材料。 韩国科学技术院22日表示，新材料工学系赵恩爱（音）教授研究团队与浦项工科大学化学工学系韩正宇教授研究团队共同开发出了可以代替铂的非贵金属催化剂。 氢电池车使用的“阳离子交换膜燃料电池”为了提高电化学反应速度，在电极上使用了大量的铂催化剂。研究团队开发出了代替白金的“单一原子铁、氮、碳、磷材料”。该材料是碳中极少量的铁元素以原子为单位分散，周围氮和磷结合的结构。研究团队解释说，该材料还可以用于新一代“阴离子交换膜燃料电池”的催化剂。 上述研究结果刊登在美国催化领域国际学术杂志《ACS Catalysis》7月3日网络版上。赵恩爱教授解释说：“燃料电池是复杂的反应装置，即使开发出新的催化剂，也很难实际应用。此次开发的材料不仅可以适用于现有的阳离子交换膜，还可以适用于新一代阴离子交换膜。”

한국어