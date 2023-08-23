韩美日合作中尹锡悦的决断力…应该寻找提高内治细致性的人才. August. 23, 2023 08:22. . 1、“如果单独找上门来安静地说明，而且逻辑一致，就没有办法不答应” 据说，尹锡悦总统在检察机关工作时，曾对一名法律界人士说过这样的话。也就是说，在意见不同时，由于下面的参谋们悄悄地走过来发挥“说服的技能”，根据逻辑进行说明，因而改变了内心原有的结论。该人士表示：“双方并没有展开攻防战，结论上也没有问题，因此是互相帮忙。”另一名人士也表示：“刚开始强烈反对到让人感觉到固执的程度，但过了一段时间，（尹总统）会接受后辈们的意见。”总统的韧劲很多时候都是后辈们的“微调”支撑的。 2、“尹总统是抓大马的类型” 开始抓韩日关系正常化的尹锡悦总统今年3月访问日本东京后，在国内舆论不寻常的时候，一名总统室人士把尹锡悦的风格比喻为围棋。有观察人士认为，尹锡悦不同于逐一追究协商文句的日本，尽管日本媒体将首脑间的讨论解释为有利于本国，但最终还是会提到尹锡悦的构想上。在美国戴维营韩美日首脑会谈上把三国合作制度化的现在再回头看，这是看透尹锡悦风格的解释。但同时也可以解释为，仍然迫切需要能够细致地完善总统的重大风格或有时提出不同意见、发挥协同效应的参谋们的作用。 事实上，在大选候选人时期的2021年冬天，尹锡悦曾经强调：“如果我成为总统，我会将权限移交给最优秀的人才、最优秀的专家，相信他们并委托工作的系统来运营国政。”减少参谋人数，使其精锐化，并组建各领域民官联合委员会，组成具有专业性和效率性的政府。 但执政党内普遍认为，在大选和地方选举中获胜后进入执政第二年的现在，除了总统之外，还看不到其他人的身影。在此期间，尹锡悦在鼓励三大改革的同时，还以“共产极权主义盲从势力”“虚假煽动和卑鄙、悖伦的工作”等强烈的措辞站在了前面。由于总统的意志日益突出，参谋们提出不同意见或总统室和部门围绕议题进行活跃讨论的说法，相对很少能够听到。 执政党内部也有人分析，尹锡悦在猪岛度过的夏季休假中暂时同行的几名参谋和行政官、议员们是不是特别受到信任。在明年议会选举公推即将到来之际，总统的一切都可能成为“信号”，在这种情况下，有人担心相比部门的创意性，更关注总统的意向。为了劳动、教育、年金等三大改革和韩美日首脑会谈后续措施的周密履行，参谋们也需要细心。尹锡悦总统进入了执政第二年的内阁改组。谁也不能否认，如果有有能力完善总统的人，就不要停留在个人缘分上，而是按照自己的想法进行改变和安排，这才是为了国民的道路。

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