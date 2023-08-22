尹锡悦：“朝鲜不惜使用核武器……三国安保合作体将更加坚固”. August. 22, 2023 08:47. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统21日在乙支国务会议上表示：“朝鲜为了达到战争目的，将动员所有可用手段，不惜使用核武器。朝鲜挑衅威胁越大，韩美日三角安保合作的结晶体结构就越坚固。”通过华盛顿宣言成立韩美核磋商小组，通过戴维营联合声明明文规定三国共同应对威胁等，尹锡悦表明了强烈的对朝遏制意志。 尹锡悦当天在龙山总统室主持的乙支国务会议上表示：“朝鲜（从开战初期开始）会攻击国家重要设施，试图瘫痪韩国国家基础体系。必须划时代地改善对国家重要设施的防护对策。”同时他还嘱咐：“从今年的演习开始，将首次实施政府层面的朝核应对演习。希望以（应对朝鲜攻击的）三种情况为中心，进行彻底的演习。”他还强调：“希望宣传核警报传播体系和国民行动要领，切实检查救助和治疗国民的国家应对能力。” 尹锡悦指出：“朝鲜从开战初期开始就通过伪装和平攻势、散布假新闻、利用反国家势力的宣传煽动，将引发严重的社会混乱和分裂。这会妨碍快速战时指挥权的转换，在正式战斗之前就会失败。”他还说：“彻底粉碎假新闻、伪装攻势和宣传煽动，集结国论，比什么都重要。” 尹锡悦还强调了18日在戴维营举行的韩美日首脑会谈有关朝鲜的成果。他表示：“韩美日三国将构建朝鲜导弹情报的预警系统，并根据系统计划定期实施韩美日军事防御演习。韩美日将集中力量监视和切断朝鲜政权核导弹开发资金来源——网络非法活动。” 尹锡悦当天在龙山总统室危机管理中心主持的乙支国家安全保障会议上强调：“真正的和平不是一方的乞求或一方的善意，而是依靠压倒性的力量来守护的。虽然朝鲜谈论先发制人的核攻击和攻势性战争准备，但我们将立即、压倒性地惩罚朝鲜的任何挑衅。”

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