“朴葳”号潜艇创下“绕地球13圈”、28年无事故的航海记录. August. 22, 2023 08:47. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国海军“张保皋级”潜水艇“朴葳”号（1200吨）创造了30万英里（约55.56万公里）无事故安全航海记录。海军潜艇司令部21日表示，在庆南昌原市镇海区部队举行了由92潜艇战队长金承权（音，大校）主持的纪念活动。 海军表示，30万英里是从1994年9月9日部队创立日开始到2023年5月7日为止“朴葳”号历经28年的航行距离，与绕地球约13圈的距离相同。 “朴葳”号是大宇造船海洋（现韩华海洋）建造的“张保皋”级潜水艇4号舰，1994年5月21日下水，1995年8月31日服役。潜艇的名称取自高丽末期击退红巾敌和倭寇侵略的朴葳将军。1389年，朴葳将军作为庆尚道都巡问使率领100多艘战舰征伐对马岛。 这是继2019年10月同级的“张保皋”号之后，韩国潜艇第二次无事故航行30万英里。海军相关人士表示：“‘张保皋’号是由德国本国企业建造后收购的，但‘朴葳’号是韩国国内建造的潜水艇，从这一点来看，证明了韩国潜艇建造和维修技术的优越性。” “朴葳”号舰是韩国海军潜艇首次参加1997年在菲律宾南部海域实施的“主旨-四”联合军演，2000年和2018年参加了美国主导的跨国联合海上演习——环太平洋军演。特别是在2000年参加环太平洋演习时，“朴葳”号在假想进行的自由攻防战中击沉11艘舰艇，展示了韩国海军优秀的作战能力。当时，直到演习结束为止，“朴葳”号一次也没有受到攻击，创下了唯一存活下来的纪录。韩国海军正在使用的“张保皋”级潜水艇，包括“朴卫”号在内共有9艘。 “朴葳”号艇长朴圭卓（音，中校）表示：“将以‘下潜100次，上浮100次’的安全信条和完美的决战态势为基础，在深海中继续潜水艇部队坚守大韩民国海洋主权的的使命。”

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