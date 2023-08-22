SK海力士开发出“世界最高规格”DRAM，将向英伟达提供样品. August. 22, 2023 08:47. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. SK海力士21日表示，公司成功开发出了用于人工智能（AI）的超高性能DRAM新产品─高带宽存储器（HBM）第5代（HBM3E）。这是SK海力士继业界首次开发及批量生产HBM第4代（HBM3）之后，在第5代产品中也开始掌握主导权。HBM是垂直连接多个DRAM的产品，数据处理速度比现有的DRAM革新性地加快，在生成型AI等高附加值、高性能信息技术（IT）领域的需求正在增加。 SK海力士将新开发的HBM第5代样品供应给英伟达（NVIDIA）等客户公司，正在进行性能验证。英伟达副总裁Ian Buck表示：“英伟达为了最尖端的计算用HBM，与SK海力士进行了长期的合作”，“期待今后也能继续推出新一代AI计算，在第五代产品上进行合作。”英伟达是高性能AI必不可少的图形处理器（GPU）领域的全球第一大企业。SK海力士去年6月开始向英伟达供应HBM3，在业界首次批量生产HBM第四代。 第5代产品的数据处理速度为每秒1.15TB（太字节），比上一代加快了40%左右。这相当于1秒内就能处理230部全HD级电影（5GB容量）分量的数据。SK海力士强调说：“以独家批量生产HBM3的经验为基础，成功开发出了体现世界最高性能的HBM3E。将从明年上半年（1~6月）开始批量生产HBM3E，巩固在AI用存储器市场上独一无二的地位。” 半导体业界以打破存储器不景气的战略，将AI用HBM作为“新食物”，正在展开激烈的竞争。三星电子也完成了量产HBM第4代的准备，并计划在今年下半年（7~12月）内完成第5代产品的开发。后起之秀美国美光公司上月也宣布成功开发出第五代级“HBM3 Gen2”，并开始提供样品给客户公司，进行性能验证。台湾市场调查企业TrendForce预测，明年全球HBM市场将由三星电子和SK海力士分别占据46%至49%，美光将占据4%至6%。

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