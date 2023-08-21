拜登一直说会面“棒极了”“最幸福”……尹锡悦称“拜登说起爸爸，是个温暖的人”. August. 21, 2023 09:02. by 全主榮 aimhigh@donga.com. “棒极了，棒极了的会面。”（拜登总统的话） 当地时间18日，在美国马里兰州戴维营举行的韩美日首脑会谈上，三国领导人表现出和气气的样子，展示了所谓的“化学反应”。拜登总统当天在戴维营举行的记者会上，就韩美日首脑会谈表示：“如果我看起来最幸福的话，那就对了。”他还接连用“棒极了（Great）”表示非常满意。 尹锡悦总统当天在拜登的即兴引导下，参观了戴维营总统宿舍和主卧阿斯潘别墅内部。两国领导人参观了别墅的各个角落，站在可以俯瞰戴维营的露台上，以各自的父亲等为主题进行了一段时间的对话。拜登在会上对尹锡悦说，“父亲既慈祥又严厉，并对子女产生了很大的影响，从这一点来看，我们俩有诸多相似之处”，就父亲的话题进行了对话。 尹锡悦在回国的“空军一号”飞机上会见记者团时，就与拜登散步时的对话表示：“（拜登总统）经常提到自己的父亲。他说自己的父亲和（尹总统的）父亲很相似。拜登总统是个温暖的人。” 尹锡悦17日抵达美国后，拜登还打来电话，用“你好，我的朋友”表示问候。韩国总统室强调：“尹总统是唯一一位对美国进行国事访问和受邀访问戴维营的外国领导人，也是第一个被接到拜登总统休假时用作宿舍的阿斯潘别墅内部参观的外国领导人。” 据说，尹锡悦抵达戴维营时，一名韩裔美军海军陆战队大尉驾驶着高尔夫车，副驾驶座上载着尹锡悦总统。据悉，这名大尉的母亲是韩国人，小时候生活在美国，几乎说不出韩语，但在多次练习后向尹锡悦说“荣幸”表示问候。据总统室20日透露，安排韩裔美军“小车司机”是美方对尹锡悦给予款待和礼遇的特别照顾。 据悉，日本首相岸田文雄也在首脑会谈之前时隔一个多月再次与尹锡悦见面。他先打招呼用韩语说“你好”，分手后再次用韩语表示“谢谢”。

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