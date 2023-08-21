加拿大发生1000起山火“仿佛世界末日”，西班牙大型山火导致2.6万人紧急疏散. August. 21, 2023 09:03. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 继美国夏威夷之后，加拿大、西班牙等世界各国的山火正在急速蔓延。加拿大全国至少有1000起森林火灾，各州政府宣布进入紧急状态。西班牙加那利群岛也发生了史无前例的大规模山火。专家分析说，世界范围内零星的森林火灾的共同原因是地球变暖等气候变化。 据加拿大消防部门19日透露，加拿大全境同时发生1047起山火。截至目前，被烧毁的面积共达14万平方公里，约为韩国国土面积（约10万平方公里）的1.4倍。加拿大当局表示，正在蔓延的超过一半的661起山火“处于失控状态”。 发生385起森林火灾最多的加拿大西部不列颠哥伦比亚省18日宣布进入紧急状态。当天向约3.5万人下达了避难令，19日又向3万人下达了避难令。州总理大卫•伊比对美联社说：“情况很暗淡。无法预测情况会如何发展。” 与北冰洋相邻的西北准州15日宣布进入紧急状态。西北地区（Northwest Territories）有236起森林火灾，是加拿大第二多的森林火灾。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在首府黄刀镇，2万名居民中有1.9万人被疏散。访问黄刀镇的加拿大政治家基伦•特斯塔德表示：“这里是幽灵城市。这似乎在世界的尽头”，18日对加拿大当地媒体说。 西班牙加那利群岛的著名休养地特内里费岛北部15日也发生了山火，导致2.6万人以上撤离。特内里费议会议长罗莎•达维拉表示：“这是史无前例的火灾。” 8日，在美国夏威夷毛伊岛发生的山火造成的死亡人数已增至114人。据推测，失踪者至少达1300人。 专家分析说，席卷全球的大型山火是由气候变化和当地综合因素交织在一起引起的。据路透社报道，欧盟（EU）气候变化监督机构“哥白尼气候变化服务”的首席科学家马克•帕灵顿解释说：“如果气候变化造成高温干燥的环境，火灾就会更大、更危险。”

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