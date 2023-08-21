一名中国人乘水上摩托行驶300公里，偷偷从中国来到仁川前海. August. 21, 2023 09:03. by 車埈昊 run-juno@donga.com. 一名利用水上摩托试图从中国偷渡到仁川前海的30多岁中国人被捕。据悉，这名中国人用5个油桶补充燃料，穿越了约300公里的海路。 仁川海洋警察署20日表示，以违反出入境管理法的嫌疑拘留了30多岁的中国籍男性A某。 据海警透露，A某于16日乘坐1800cc级水上摩托从中国山东地区出发。A某在水上摩托上装满了70升燃料，此外还用绳子捆绑5个25升装的油桶作为备用。据调查，他在海上直接补充燃料，横渡了约300公里，空油桶被他扔进了大海。 海警相关人士表示：“经确认，他没有协助者或同行人。他在调查中供述，‘过去在韩国居留过，也多次访问过仁川’。” 16日下午8点左右，韩国军方认为A某乘坐的水上摩托是不明船只，开始追踪。当晚9点23分左右，军方在仁川市延寿区仁川港邮轮客运站附近的泥滩上发现了水上摩托，向海警告知了这一事实。A某被陷在泥滩上，行动困难，下午9点33分左右主动向消防当局求救，晚上10点28分左右被海警救出。 韩国军方表示：“通过监视设备首次识别水上摩托接近后，进行了持续追踪及监视，确保了人身。联合调查结果显示，没有对共嫌疑点。” 海警正在以A某为对象调查准确的偷渡经过。海警相关人士表示“调查结束后，计划将A某拘留并移交检察机关。”

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