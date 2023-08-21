委员会抛出18个退休金改革方案后结束，政府要提出单一方案. August. 21, 2023 09:01. . 有人担心，随着政府咨询机构国民年金财政计算委员会未能提出达成协议的年金改革方案，推进年金改革的动力将下降。这是因为，该委员会虽然制定了上调缴纳资金（保险费率）并维持以后收取的资金（收入代替率）的框架，但对具体的保险费率和供需开始年龄却只提出了近20个方案，而且也没有优先顺序。 财政计算委员会提出了3个方案，即，将收入代替率按现行标准定为40%，将月收入的9%的保险费率上调至12%、15%、18%。此外，该委员会还提出将供需开始年龄从目前的65岁推迟到66岁、67岁、68岁的方案。仅此一项，改革案就有9种。再加上基金运用收益率2个方案，剧本将增加到18种。也就是说，从去年11月开始举行了20多次会议，最终却只提出了平淡无味的改革方案。2018年财政计算委员会曾提出过2个复数方案。考虑到基金枯竭时间比当时提前，年金改革的紧迫性增大，专家集团的不负责任更加令人失望。 有人批评说，在年金改革案中，将目前假设为4.5%的年均基金运用收益率上调到5%和5.5%也不像是专家作出的决定。如果基金运用收益率比基本假设提高0.5个百分点，基金枯竭时间将推迟2年，如果提高1个百分点，则将推迟5年。最近10年间，年平均基金运用收益率为4.9%，确实有必要提高收益率。但是有人指出，今后70年内将收益率假定额统一上调0.5个百分点是缺乏现实性的。 随着财政计算委员会连有关年金改革的劝告案都没能提出就结束活动，现在制定改革案的责任转移到了政府身上。上届政府出台了“四选一型”改革案，年金改革未能加快速度而告吹。现政府提出了教育、劳动、年金三大改革课题，希望国会在今年10月之前提出单一方案，并尽到立法义务。就像政府把炸弹转给国会、国会重新转给政府一样，在推卸年金改革的政治负担期间，只能是国民需要缴纳的费用在不断地增加。

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