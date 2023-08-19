梅西：“我来美国是为了继续享受足球”. August. 19, 2023 08:34. by 金正勋记者 hun@donga.com. “我来美国是为了享受足球。” “足球之神”里奥内尔•梅西（35岁•迈阿密国际•照片）正式公开了自己离开欧洲舞台来到美国的理由。 梅西18日在美国佛罗里达州劳德代尔堡的DRV PNK体育场举行的正式记者会上表示，“从抵达美国的第一天开始，就受到了很多球迷的欢迎。对我的待遇也很高。此时此刻，我非常感激。”对于选择迈阿密国际的理由，梅西表示：“考虑了很多因素，最终和家人一起做出了决定。我想继续享受我一生都喜欢踢的足球，所以做出了选择。” 梅西在美国职业足球舞台上亮相后，6场比赛攻入9球，牢牢抓住了球迷的心。6月离开法国巴黎圣日耳曼队（PSG），选择“突然转会”到迈阿密国际队的梅西自上月抵达美国后，当天首次举行了正式记者会。当天的记者招待会是在预定于20日上午10时举行的迈阿密国际和纳什维尔SC的2023联盟杯决赛之前进行的。梅西对进军美国舞台表示满意，他说：“不仅在球场上看到的结果，而且看到我的家人的日常生活，现在可以说很幸福。” 梅西回忆起2年前转会PSG时表示：“既没有计划，也不是自己主动要求离开的。”梅西在足球生涯中首次离开了“娘家球队”FC巴塞罗那（西班牙）。当时巴塞罗那因财政困难而难以承受梅西的高额年薪，虽然梅西同意削减年薪，但随着巴塞罗那放弃续约，他留下了眼泪的告别问候后转会到了PSG。 另外，梅西当天与凯文•德布劳内和埃林•哈兰德（以上曼城）一起入围了2022~2023欧洲足球联盟（UEFA）年度最佳球员最终候选名单。

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