韩国政府要求炼油公司“涨价不要高于国际价格”. August. 19, 2023 08:33. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 虽然延长了下调油类税的期限，但油价却持续上涨。韩国政府18日要求炼油企业克制油价上涨。这是因为有人担心油价会刺激停滞不前的物价上涨趋势。 产业通商资源部18日表示，与4家炼油公司（SK能源、GS加德士、S-Oil、现代石油银行）和大韩石油协会、韩国石油流通协会、韩国加油站协会举行了“石油市场检查会议”。产业部资源产业政策局长刘法民（音）在会议上表示，“政府考虑到国民的负担，延长了下调油类税期限的措施，希望业界也为稳定国内油价而共同努力。”政府特别强调，希望克制大幅上调价格超过国际油价上涨部分。刘法民还表示：“希望精打细算加油站为价格稳定化起到带头作用。”政府计划，在油价进入稳定趋势之前，持续监测市场价格。 据韩国石油公社油价信息网站Opinet透露，截止到18日下午3时，全国加油站的汽油平均售价为每升1735.89韩元，进入本月以来上涨了109韩元。柴油价格为每升1605.24韩元，上涨了166韩元。 这是由于产油国的减产措施导致国际油价上涨。截止到今年6月，原先每桶70美元左右的迪拜原油价格从上月开始急剧上涨，10日刷新了历史最高点（89.03美元）。但是，由于最近担心来自中国的需求放缓，以17日为准，迪拜原油价格小幅下跌至每桶84.94美元。 政府的限时下调油类税措施原定于本月底结束。但因为最近国际油价动荡，出现了物价压力的征兆，政府决定将油类税下调期限延长到10月底。目前，汽油享受减免25%的油类税，柴油、液化石油气、丁烷分别减免37%。

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