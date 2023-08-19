平壤附近发生爆炸事件，必须彻底防范朝鲜紧急事态. August. 19, 2023 08:31. . 援引熟悉朝鲜情况的消息灵通人士的话报道说，朝鲜平壤郊区在1、2个月前曾发生过爆炸物恐怖袭击事件。多名当地居民表示：“听到了巨响和人们的尖叫声，好像还发生了伤亡。”该消息灵通人士表示：“不排除这是针对军队高层人士的恐怖袭击的可能性，朝鲜进口被推测为是爆炸物探测设备的物品等，加强了国务委员会委员长金正恩的警卫。” 虽然需要最终确认，但如果在监视和管制彻底的平壤附近出现爆炸物恐怖袭击情况，可以推测出内部的不满已经达到了临界值。爆炸物探测设备的进口动向也是如此。今年4月几名警卫员拿着防弹用黑包围绕金正恩的场面被拍摄下来，这表现出了平壤核心层的不安感。国家情报院前天在国会上报告说：“劳动党按地区成立了清查不满分子的小组。” 最大的不满因素可能是粮食不足和针对年轻人的控制。朝鲜从今年年初开始禁止通过市场进行个人粮食交易，优先确保军粮。国情院报告称，朝鲜1-7月出现240多名饿死者，比最近5年的平均水平高出两倍以上，人均国内生产总值（GDP）也比6年前减少了12%。虽说情况比20世纪90年代“苦难行军”时好一些，但年轻层的不满情绪可能会进一步高涨。国情院捕捉到“年轻一代毫无顾忌地批评金正恩一家和集体抗议”，就是确认这种氛围的事例。 金正恩亲自出面进行军事威胁，也是我们需要密切观察朝鲜动向的原因。他在8月份就两次指示准备战争。朝鲜每次发生危机时都会进行挑衅，并以“我们的问题是外部敌对势力”为借口平息内部不满。朝鲜不仅可以朝公海发射弹道导弹，还可以通过海上和天空无法预测的手段直接瞄准韩国。另外，朝鲜如果内部动摇进一步扩大，也不无发生军事政变等剧变事态的可能。如果平壤郊区的爆炸事件被确认为恐怖袭击，那么这是史无前例的反体制行动。有必要再次确认通过韩美合作制定的作战计划，进行将不同情况的剧本变成现实的实战训练。

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