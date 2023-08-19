韩国光复军李范奭将军的美国兄弟萨金特上尉. August. 19, 2023 08:30. . 1953年6•25战争结束后，壮年的韩国人漂洋过海，访问了比自己小9岁的亲友的家。这位韩国人考虑到美国亲友的喜好，赠送了便携式金属制酒瓶。瓶子上分别装饰着象征自己和亲友的龙和猫头鹰。还刻有“李范奭致美国兄弟”的字样。曾担任韩国首任国务总理和国防部部长的铁骥李范奭将军（1900~1972年）为视察欧美各国的局势而巡访时，见到了老朋友、前美国战略事务局（OSS）秘密情报科上尉克莱德•萨金特（1909~1981年）。 让我们通过独立纪念馆和前独立纪念馆首席研究委员金道亨（音译）的研究，了解一下“秃鹫（又称座山雕）作战”的美军指挥官萨金特上尉的故事。 萨金特上尉原来是研究中国学的学者。中日战争前在美国哥伦比亚大学获得博士学位，在中国大学担任外语系科长。之所以成为中国专家，可能是因为作为美国地质调查局所属的地形学家，曾横穿中国内地旅行的父亲给他带来了很大的影响。美国战略事务局引进他是在1943年左右，第二年4月被任命为美国陆军上尉。 萨金特上尉与李将军的第一次会面是在1944年10月。当时担任韩国光复军第2支队长的李将军提议光复军和美军联合作战，并来到了美国战略事务局。应李将军的邀请，萨金特上尉会见了逃离日军加入光复军的朝鲜青年。他们的士气、力量和团结心达到了惊人的水平。光复军接受美国战略事务局训练，并渗透到韩半岛进行情报收集、破坏等工作，“元祖韩美同盟”秃鹫作战就这样开始了。 萨金特上尉在战争结束后在中国北部地区帮助韩国人回归，还担任美苏共同委员会顾问，负责韩国政治家和美国之间的交涉。他于1948年退伍，回到美国后于1981年7月27日去世。对于与韩国的缘分，他曾表示，“这是一生中一次巨大的经验。”他的儿子罗伯特•萨金特去年在独立纪念馆安排的采访中表示：“父亲在第二次世界大战中为美国和同盟韩国的胜利做出了贡献，是家人的骄傲。” 李将军和萨金特上尉都活到了72岁，在去世前一年分别留下了回忆录。中美两国都支援了韩国对抗日本帝国主义的抗战，但从李将军和萨金特上尉的回忆录来看，感觉略有不同。 自虹口公园义举以来，临时政府虽然得到了中国国民党政府的巨大帮助，但有时也受到了阻碍。用李将军的话来说，就是“客军”的悲哀。“中国当局甚至干预了小的人事安排问题。他们指名道姓，让中国人来出任什么参谋长、处长等等，提出根本不是协定的协定，以高高在上的姿态施加压力……因此，困难的事情经常发生。”（摘自李将军的回忆录《篝火》） 与美军的联合作战则完全不同。萨金特上尉表示：“在李范奭和萨金特为共同目标而建立的平等、尊重、合作的氛围中，具有卓越精神的一个军团获得了力量。”如果说能从中窥见美国和中国的霸权性质的文化差异，这样的想法算不算过分呢？

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