21岁的帕尔默拯救球队于危难之中，曼城队史首次拥抱欧洲超级杯. August. 18, 2023 08:30. by 金培中 wanted@donga.com. 上赛季实现“三冠王”伟业的曼彻斯特城队（曼城•英格兰）还登上了今年的欧洲足球联盟（UEFA）超级杯冠军宝座。 17日，曼城队在希腊比雷埃夫斯的卡雷斯卡斯基球场举行的2023年UEFA超级杯与塞维利亚（西班牙）的比赛上下半场以1比1握手言和后，经过点球大战最终以5比4获胜，成功夺冠。超级杯是上赛季UEFA冠军联赛冠军（曼城）和欧联杯冠军（塞维利亚）一决胜负的比赛，如果常规时间两队战平，将不进行加时赛，直接进行残酷的点球大战。冠军联赛是UEFA主管的俱乐部对抗赛中的最高等级比赛，下一级赛事就是欧联杯。 曼城队在俱乐部成立后首次参加的超级杯上捧起了冠军奖杯，延续了上赛季3冠王的气势。曼城队在下半场第18分钟以0比1落后时，科尔•帕尔默（21岁）攻入扳平比分的进球，并在点球大战中击败了塞维利亚队。曼城青年队出身的帕尔默在7日与阿森纳（英格兰）的社区盾比赛中也取得了进球。在英格兰足球超级联赛（EPL）上，他出道后参加了19场比赛，但至今还没有尝到进球的滋味。 这也是曼城队主教练佩普•瓜迪奥拉个人第4次获得超级杯冠军，与皇家马德里队（西班牙）主教练卡洛•安切洛蒂一起成为赢得本项赛事最多冠军的主教练。瓜迪奥拉主帅在2009年和2011年执教FC巴塞罗那（西班牙），2013年执教拜仁慕尼黑（德国），曾先后三次获得过超级杯冠军。 欧联杯最多（7次）冠军得主塞维利亚队试图阔别17年之久的超级杯冠军，但未能逾越曼城队这一高墙。塞维利亚队自2006年以3比0击败巴塞罗那队获得队史首个欧洲超级杯冠军后，到今年为止在6次超级杯比赛中全部败北。

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