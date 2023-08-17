李康仁发文“短暂但特别的相遇，谢谢”……内马尔回应“你以后在我心里见吧，儿子”. August. 17, 2023 08:00. by 金培中 wanted@donga.com. “贝利的接班人”内马尔（31岁）也将活动舞台转移到了沙特阿拉伯联赛。。 沙特职业足球俱乐部阿尔希拉尔（又称利雅得新月）16日表示：“球队引进了内马尔。合同期限为2年。”至此，内马尔结束了10年的欧洲联赛生活，将在沙特继续新的挑战。内马尔在17岁时的2009年在本国巴西联赛的桑托斯队首次出道职业联赛，他曾在FC巴塞罗那（西班牙）效力，2017年8月开始效力于巴黎圣日耳曼（PSG•法国）。沙特联赛首富球队阿尔希拉尔队曾试图引进曾效力于PSG队的“现役球王”梅西（迈阿密国际队），但最终以失败告终。 内马尔在加盟阿尔希拉尔队后表示，“在欧洲取得了很多成就。我一直希望能在新的地方挑战。我想改写体育历史。沙特联赛中有很多优秀的球员。”曾效力于欧洲联赛的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多、萨迪奥•马内（以上利雅得胜利或阿尔斯纳尔）、卡里姆•本泽马（阿尔伊蒂哈德或吉达联合）、里亚德•马赫雷斯、罗伯托•菲尔米诺（以上吉达国民或阿尔阿赫利）等明星球员此前纷纷转会到了沙特联赛。 与内马尔仅隔一个月就分手的李康仁（22岁）说：“虽然时间很短，但对我来说很特别。谢谢。希望一直有好事发生。”之前效力于马洛卡（西班牙）的李康仁上个月穿上了PSG队服。看到李康仁告别文章的内马尔也说：“虽然时间很短，但已经在我心中扎根。以后再见吧，儿子。”李康仁和内马尔在季前赛PSG的亚洲巡回赛期间，即上月3日在釜山举行的与全北队的比赛成为了首次也是最后一次两人一起参加的比赛。 阿尔希拉尔虽然没有公开向PSG方面支付的内马尔的转会费，但欧洲媒体报道说，内马尔转会费为9000万欧元（约1314亿韩元）。内马尔从巴塞罗那转会到PSG时，转会费为2.22亿欧元（约3241亿韩元），创下了历史最高纪录。据BBC透露，内马尔与阿尔希拉尔队签约的年薪为1.5亿欧元（约2190亿韩元），是PSG队2500万欧元的6倍。英国媒体《太阳报》报道说：“内马尔要求阿尔希拉尔俱乐部提供8辆超级跑车、个人专机、为家人服务的司机。”

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