龟尾的气温上升速度比大邱快. August. 17, 2023 08:01. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 一般提到全国最热的城市时，很多人都会想起“大非洲”大邱。但气象厅的研究结果显示，在过去48年里，附近中小城市庆尚北道龟尾的酷暑天数比大城市大邱增加得更快。1973年至2020年的48年间，大邱的酷暑日每10年增加2.2天，而龟尾则增加2.7天。 特别是，如果把研究对象的时间分成一半，分为前半期（1973年-1996年）和后半期（1997年-2020年），则差异更加明显。大邱的高温日从前半期24年间的23.6天增加到了后半期24年间的26.6天，相反，前半期的酷暑天数为14.2天的龟尾，后半期的酷暑天数为20.1天，增加了42%。 ●相比大城市，中小城市的酷暑天数增加趋势更明显 韩国气象厅和国立气象科学院16日公布了以1973年至2020年8个大城市（人口100万人以上）、8个中小城市（人口30万人以上）、14个非城市（人口10万人左右）等共30处观测资料为基础分析城市化效果对气温上升的影响的结果。据调查，与首尔、釜山、大邱等大城市相比，忠清北道清州或庆尚北道龟尾等中小城市的平均气温更高，酷暑天数也更多。 气象厅的分析结果显示，国内16个城市以10年为单位的酷暑日增加了1.4天，年平均气温上升了0.37度。据分析，特别是过去48年间中小城市的酷暑日不仅比非城市，比大城市也增加得更快。中小城市的酷暑日每10年增加1.8天，与大城市（1.6天）相比，增加趋势更为迅猛。 就距离较近的大城市和中小城市进行比较时，中小城市的酷暑日增加趋势也很明显。大邱每10年增加2.2天的酷暑天数，邻近的庆北龟尾则增加了2.7天。清州为1.7天，比大田（1.1天）增加更快；庆尚北道浦项为1.1天，比蔚山（0.5天）增加更快。 不仅是酷暑，平均气温上升幅度也是中小城市更高。中小城市每10年的平均气温上升幅度为0.38度，比大城市（0.36度）相对较高。这一结果与“越是大城市，城市中心效果就越热烈”的广为人知的常识不同。 气象厅对这样的结果分析说：“随着城市化的推进，气温上升会越来越大，这是因为大城市在1990年代以后城市化停滞不前，而中小城市直到最近人口还在增加。” ●人口密度提高导致的“城市化效果” 据研究分析，“城市化效果”对国内城市气温上升产生了约24%-49%的影响。城市化是指特定地区因产业化、工业化等聚集很多人，人口密度增大的现象。据推测，对于气温上升，城市化带来的效果是中小城市占29%-50%，与大城市（22%-47%）相比更大。 气象厅表示：“如果把总人口视为100，那么生活在大城市的人口比率在20世纪90年代达到最高点约52%，此后一直持续减少或处于停滞状态。相反，生活在中小城市的人口比率持续增加，最近达到了31%的最高点。”研究结果还说明，城市和非城市之间气温偏差的增加趋势在48年中，前24年（1973年-1996年）在大城市较大，后24年（1997年-2020年）中小城市更大。可以说，酷暑从大城市传递到了中小城市。 此外，京畿道杨平、忠清北道堤川、庆尚南道统营等14个人口在10万左右的非城市平均气温在过去48年间每10年上升0.23度，酷暑日每10年增加1.1天，与城市相比，平均气温上升幅度和酷暑日增加趋势都比较弱。

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