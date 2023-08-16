“哇！柳贤振真的来了”，士气低迷的韩国女子棒球队欢呼. August. 16, 2023 08:06. by 李憲宰 uni@donga.com. 14日，在加拿大安大略省桑德贝举行的世界棒球垒球联盟（WBSC）女子棒球世界杯A组预选赛与加拿大队的最后一场比赛中，由梁相文主教练率领的韩国女子棒球队以0比10，五局判定停止比赛的方式完败。在预选赛5场比赛中全败的国家队未能进入世界杯决赛圈。 家庭主妇和学生等全部由业余棒球爱好者组成的女子代表队选手们面临着凄凉的回国之路。桑德贝没有直飞韩国的航班，所以球队正在等待前往多伦多中转的回国飞机。 这时，选手们迎来了意外的客人。他就是目前效力于美国职业棒球大联盟（MLB）多伦多蓝鸟队的“韩国怪物”柳贤振（36岁）。一天前，柳贤振在多伦多罗杰斯中心举行的与芝加哥小熊队的主场比赛中，以5局失2分（非责任失分）的成绩，时隔444天再次成为胜利投手。这是他接受被称为“汤米-约翰手术”的手肘尺骨附韧带重建手术，经过长时间的康复后取得的意义深远的胜利。 前一天晚上，柳贤振不顾比赛带来的疲劳，带着妻子裴智贤和女儿来到了国家队等待中转换乘的机场。柳贤振访问机场是受女子棒球代表队首席教练郑根宇（41岁）的委托。柳贤振在韩国职业棒球效力时期虽从未与郑根宇同属一支球队。但在9场比赛全胜夺冠的2008年北京奥运会和获得亚军的2009年第二届世界棒球经典赛（WBC）等比赛中，两人一直保持着良好的关系。 女子代表队选手们得到柳贤振的签名后一起拍照，度过了短暂愉快的时光。郑主教练表示：“非常感谢为选手们助威而访问的（柳）贤振。对我们选手来说，这是一份‘惊喜礼物’。”

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