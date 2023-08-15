赋予教师拒绝因私信访、中断商谈的权利……应成为教师权正常化的转机. August. 15, 2023 08:14. . 韩国教育部昨天公开了《恢复及加强教师权保护方案》的试行方案。其主要内容是，从9月1日开始禁止小学、初中、高中家长直接联系教师，改由教导主任和行政室长等组成的“信访应对组”全权负责信访工作。其中还包括以下内容：如果家长通过教师的个人手机或社交媒体提出投诉，教师有权拒绝接待，如果在咨询过程中家长恶言相向或威胁，教师可以中断咨询。上个月首尔市瑞草区小学一年级教师死亡事件后，政府推出了强化教师权的要求。 对于教师们来说，随时都能接到家长们的手机电话联系是很大的压力。据说，其中不光是关于学业的，询问教师的私生活或高声辱骂等荒唐的情况也不少。如此一来，教师们很难集中精力教育学生的本职工作。按照教育部的方案，从学校层面应对信访，只有在必要的情况下才能在经过事前预约开放的咨询室让家长和教师见面，这样一来，就可以在很大程度上减少教师的信访负担。 无差别的虐待儿童举报也是教师权崩溃的主要原因。侵害教育活动的件数从2020年的1197件剧增到去年的3035件。但是一半以上的教师即使发生上课受到影响的事情，也会“忍着不管”。因为如果积极进行指导，稍有不慎就会因虐待儿童的嫌疑被解除职位或接受调查。现实中，教师在课堂上让没有带教材的学生拿来，这也是被举报为虐待儿童。手脚被束缚的教师能正常上课吗？要尽快修改相关法律，立即分离侵害教育活动的学生和受害教师，将教师的正当生活指导排除在虐待儿童的处罚对象之外。 但是，在加强教师权的过程中，有必要精巧地推进政策，以免重量进一步向一边倾斜。如果限制与教师的接触，家长传达必要意见的道路也会被堵住，因此应该同时制定加强沟通的方案。把严重侵害教权的行为记录在学校生活记录簿上的措施，也有可能引发诉讼和导致矛盾扩大，因此需要慎重处理。强化教师权的终极目标是恢复学校正常化和公共教育。在学校的主体教师、学生、家长之间，权限和义务要找到均衡才能实现。

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