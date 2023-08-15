“韩国怪物”柳贤振借助变速球复活……不屈不挠的36岁，时隔444天后再次成为胜利投手. August. 15, 2023 08:15. by 任寶美 bom@donga.com. “韩国怪物”柳贤振（36岁•多伦多蓝鸟）取得了伤愈复出后的首场胜利。柳贤振14日在美国职业棒球大联盟（MLB）主场比赛中，在5局内以2个被安打、2个四坏球上垒、2失分（非责任失分）封住了芝加哥小熊队的击球员阵容，并在球队以8比2领先的第6局上半局开始将投手踏板让给了救援阵容。截止到前一天，多伦多队处于3连败状态，但最终球队以11比4获胜，柳贤振由此成为胜利投手。 这是柳贤振自去年5月27日以后时隔444天再次在MLB成为胜利投手。柳贤振当时在洛杉矶客场比赛中，面对洛杉矶天使队取得了5局失2分的成绩，取得了赛季第二场胜利。柳贤振去年6月19日接受了通常被称为“汤米-约翰手术”的手肘尺骨附韧带重建手术，并于本月2日通过主场比赛重返MLB舞台。 柳贤振在对阵巴尔的摩金莺队的复出战中，以5局9个被安打、4失分的成绩成为战败投手，但在8日与克里夫兰印第安人队的客场比赛中，柳贤振被击球击中膝盖而被替换下场之前，在4局内一直保持着“无安打投球”。复出的第三场比赛当天也因1垒手失误，仅在第1局上半局就送出了2分，但他在此后的4局中只让出了1个安打，没有失分。柳贤振在9局内一直保持着非责任失分的记录，赛季平均责任失分也从4.00下降到了2.57。 柳贤振发表了复出后首胜的感想，“从上一场比赛开始，所有球种的控球都像以前一样好。所以取得了好结果。好像回到了我所希望的位置。”柳贤振本场投出了△40个快球 △24个变速球 △12个曲球 △10个卡特球等共86个投球，取得了胜利。这是他伤愈复出后投球数最多的一次。 当天，柳贤振的快球平均速度也只有每小时142公里。小熊队的击球手们面对柳贤振的快球，击出了平均时速154公里的击球。这等于是“顶着”柳贤振的快球。但是从第2局上半局开始，随着向右手击球手外侧掉落的变速球和深入到身体侧的卡特球开始按照柳贤振的意愿进入，小熊击球手们在抓住击球时机上吃尽了苦头。 捕手出身的小熊队主教练大卫•罗斯（46岁）表示：“虽然快球速度还没有完全提高，但柳贤振是会投球的投手。特别是变速球非常厉害。”柳贤振当天抓住了3个三振，但都是用变速球制造的空挥三振。小熊击球手们当天击打柳贤振的变速球时，平均击球速度也只有119公里。 多伦多队主教练约翰•施耐德（43岁）表示：“柳贤振在复出后的前三次出场中，正在做受伤之前所做的一切。因为是柳贤振，所以看起来很容易，但在那个年龄其实并不容易。”当天满36岁零4个月20天的柳贤振还刷新了美职棒大联盟韩国选手最高龄首发胜记录。之前的纪录是“韩国特级”朴赞浩（50岁）在2009年效力费城费城人队时战胜洛杉矶道奇队时创下的35岁零10个月13天。

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