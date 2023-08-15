威廉姆斯、咸福莲等100名独立功臣将在光复节受到奖励. August. 15, 2023 08:17. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国国家报勋部14日表示，将在第78周年光复节上奖励日帝强占时期帮助派遣到印度的光复军韩英联合行动的弗兰克·威廉姆斯（1883-1962）和以妓女身份带头进行万岁示威的咸福莲（1902-？）等100人。此次获得奖励的独立功臣有建国勋章30名（爱国章8名、爱族章22名）、建国奖章5名、总统表彰65名。褒奖者中没有生存的爱国志士，有13人是女性。 美国监理教传教士威廉姆斯1908年入境当时的朝鲜，在忠清南道公州设立了永明学校。他担任该校校长32年，向学生鼓吹民族意识。永明学校是培养出柳宽顺烈士等多数独立运动家的学校。 威廉姆斯1943年作为韩国临时政府下属的韩国光复军派遣队的一员前往印度，向光复军印缅（印度和缅甸）战区工作队队员教授英语。印缅战区工作队投入到英军下属的印度战区宣传队，以日军为对象进行了投诚广播和传单制作、情报收集等宣传活动。 咸福莲在日帝强占时期以妓女的身份，在庆尚南道统营市中心的浮屠亭集市前，与6名同僚妓女一起带头示威，结果被日军逮捕入狱。 据悉，在日帝强占时期，当时有妓女参加万岁示威的地方，除了统营，还有平安南道平壤、黄海道海州、京畿道水原等妓女教育机构券番所在的大部分地区。 此次奖励和表彰将在光复节中央纪念仪式场和地方自治团体主管的纪念仪式场授予后代。国家报勋部部长朴敏植表示：“在丧失国权的严酷状况下，为了继承为光复国家而献身的先烈们的高贵生平和精神，将努力找出每位独立运动家。”

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