抚养残疾双胞胎的未婚妈妈：“不放弃坚持下来，路就打开了”. August. 15, 2023 08:16. by 昌原=崔元英 记者 o0@donga.com. “我曾经也觉得没有办法，一度想放弃孩子们。但是决心要负责养育，回头一看，能得到帮助的地方也不少。” 最近在庆南昌原市见到的未婚妈妈韩智慧（化名•29岁）独自抚养着患有重症自闭症和智力障碍的一对4岁双胞胎。她向《东亚日报》吐露自己的故事说：“如果现在某处有想要放弃孩子的未婚妈妈，我想劝他们不要放弃，所以站出来接受了采访。” 在音乐大学专攻乐器，梦想成为演奏者的韩某在大学3年级时的2018年意外怀孕。第一次吐露怀孕事实后，当时的男朋友以“不能负责”的态度离开了韩某。 韩某为了接受人工流产手术独自前往医院，但遭到了拒绝。因为觉得一个人无法养活，甚至还见了非法领养中介人。但是听到“在家独自分娩才有可能”的话后，并没有付诸实施。 2019年2月生下两个儿子出院当天，韩某前往在首尔冠岳区运营婴儿箱的主爱共同体。把孩子们放在婴儿箱里转身时，产生了“做着不忍心做的事情”的想法。之后，韩某接受了电话咨询，决定将两个儿子领养到其他家庭。但最终还是觉得“不能送走孩子”，所以决定自己抚养孩子。 独自抚养双胞胎儿子的事情并不顺利。韩某说：“确切地知道两个儿子的残疾是什么后，觉得只有我一个人能抚养，反而下定了决心。” 为了抚养孩子不能上班的韩某居住在韩国土地住宅公社（LH）无偿支援危机家庭的屋塔房里，了解了各种福利优惠。现在一家人主要靠每月单亲津贴和残疾津贴等从政府和地方自治团体那里得到的100多万韩元和从民间团体等得到的支援金生活。孩子们的玩具则是靠捐赠获得，通常是那些在设施使用后剩下的东西。 韩某说：“虽然身处和家人绝缘的处境，但只要鼓起勇气伸出手，我逐渐知道了无论在哪里都能得到帮助”，“我想好好抚养孩子，总有一天偿还帮助我的社会债务。”

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