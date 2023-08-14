韩国队长孙兴慜，在托特纳姆热刺队也戴上队长袖标. August. 14, 2023 08:07. by 金培中 wanted@donga.com. 在英格兰超级足球联赛（EPL）迎来第9个赛季的孙兴慜（31岁）成为了所属球队托特纳姆热刺队的新队长。这是韩国球员时隔11年再次在英超担任球队队长，也是历史上的第二次。身穿曼联队球衣完成英超首秀的朴智星曾在女王公园巡游者队效力时期的2012~2013赛季担任队长。包括孙兴慜在内，曾效力于英超联赛或至今仍在效力的韩国球员共有16人。 托特纳姆热刺俱乐部在2023~2024赛季英超开幕日的12日通过球队网站宣布：“孙兴慜被任命为球队的新队长。”托特纳姆热刺俱乐部介绍了孙兴慜在2021~2022赛季攻入23球，成为英超最佳射手等情况，并解释说：“（孙）具备了成为队长的资格。”英国媒体《标准晚报》在报道孙兴慜被选为队长的消息时表示，“作为托特纳姆热刺队球迷给予好评的球员，期待感也很高。”后卫克里斯蒂安•罗梅罗（25岁）和中场詹姆斯•麦迪逊（27岁）被选为副队长。到上个赛季为止，效力于莱斯特城队的麦迪逊在今年夏天通过转会市场新加入到了托特纳姆热刺队。 孙兴慜在被选为队长后表示：“能够担任大俱乐部的队长，感到非常荣幸。这是非常令人惊讶和自豪的瞬间”，“不会让大家失望的。作为队长和一名球员，我将带着责任感为球队竭尽全力。”另外，他还对队友们说：“让我们朝着同一个目标迈同样的步伐前进。让我们一起齐心协力，打造一支优秀的团队。”友们用掌声迎接了新队长。 在本赛季之前刚成为热刺队主教练的安格•波斯特科格鲁（58岁）就孙兴慜成为球队新队长一事表示：“这是理想的选择。”他说，“孙兴慜在赛场内外都表现出了出色的领导能力”，“他不仅是一位人气很高的球员，还具备了世界级的面貌。”他还解释说：“孙兴慜受到来自更衣室所有人的尊敬”，“考虑到了他作为韩国国家队队长和在托特纳姆热刺队这些年所取得的成果等。” 孙兴慜在担任保罗•本托主教练时期的2018年9月成为了韩国国家足球代表队队长。本托的继任者尤尔根•克林斯曼执教国家队后，他也一直戴着队长袖标。孙兴慜是韩国男子足球代表队历届最长寿的队长。 到上个赛季为止在托特纳姆热刺队担任了8个赛季队长的守门员雨果•洛里斯（37岁）已经表明了转会意向。托球队队长袖标原本预计将由英格兰国家队队长哈里•凯恩（30岁）接手，但凯恩在新赛季开始前将球队转会到了德甲拜仁慕尼黑队。

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