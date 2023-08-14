意大利著名作家穆尔嘉去世. August. 14, 2023 08:07. by 趙은아 achim@donga.com. 凭借以诙谐地展现社交媒体时代法西斯主义是如何诞生的书《成为法西斯主义者（极端分子）的方法》，在韩国也非常有名的意大利作家米凯拉•穆尔嘉（照片）当地时间10日去世。享年51岁。 意大利安萨通讯社报道说，穆尔嘉几个月前被确诊为肾癌4期，与病魔作斗争后于当天在首都罗马去世。穆尔嘉是意大利撒丁岛出身，曾以小说家、剧作家等身份活动，并带头开展性别平等、反法西斯运动，被称为意大利最优秀的知识分子。 穆尔嘉在文坛出道前经历了商店店员、税务职员、夜间警卫等多种职业。2006年她的第一部小说《世界需要知道》以在大企业呼叫中心职员工作时经历的不平等和非正规职的现实等为基础出版，还制作成了话剧、电影。 接着，她还出版了描写围绕安乐死的生与死两面性的《送魂婆》、讲述女性暴力的《因为爱而杀了你，胡说！》等多部社会参与性的作品。2018年作品《成为法西斯主义者的方法》讽刺地描写了反难民、厌恶少数人等在世界各地崛起的极右民粹主义，在意大利掀起了一股旋风，并在包括韩国在内的10多个国家翻译出版。 极右倾向的意大利总理乔治•梅洛尼表示：“穆尔嘉和我一样‘臭名昭著’，她是为拥护异见者的想法而斗争的女性，我非常尊敬这一点。”此前，穆尔嘉于今年7月与演员兼导演洛伦佐•特伦奇结婚。穆尔嘉的葬礼将于12日在罗马波波洛广场教堂举行。

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