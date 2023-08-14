伊朗放慢铀浓缩速度……伊朗-美国核谈判亮起绿灯. August. 14, 2023 08:07. by 开罗=金起润特派记者 pep@donga.com. 作为与美国交换囚犯的代价，伊朗收回了冻结在韩国的约70亿美元（约9.31万亿韩元）原油进口销售货款，大幅放慢了铀浓缩作业速度。人们更加期待，这将成为美国拜登政府推进的恢复伊朗核协议的出发点。面对明年大选，迫切需要外交成果的美国总统拜登的意志非常强烈，因此有人提出不久后两国有可能重新达成协议。 美国《华尔街日报》当地时间11日援引消息人士的话报道说，伊朗明显放慢了浓缩铀的速度，而且还在稀释浓缩铀的浓度。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比也在同一天表示：“欢迎伊朗采取缓和核紧张的措施。” 伊朗在2015年与西方签订的核协议中决定，只拥有202.8公斤低浓缩（3.67%）铀。前任美国总统特朗普2018年突然废除协议后，伊朗表示反对，一直致力于制造核武器所必需的高浓缩铀（60%以上）。据悉，截至今年5月，伊朗拥有114公斤的高浓缩铀。这是可以制造两枚核弹的量。 白宫就以释放本国国民为代价的此次协商表示：“事前与韩国政府进行了广泛的合作。”白宫同时明确表示，冻结资金只能用于购买粮食、医药品、医疗配件等，不能用于核开发相关用途。 伊朗央行行长法尔津12日表示，冻结资金“将用于购买西方非制裁物品”。但他同时表示，“冻结期间，由于韩元贬值，本金减少了约10亿美元（约13300亿韩元）”，宣布将其全部换成欧元。

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