市民团体拒绝“第三方偿还”，向4名征用受害者各提供1亿韩元. August. 14, 2023 08:08. by 高道艺记者 yea@donga.com. 韩国市民团体向坚持“日本政府和战犯企业应首先谢罪”、拒绝领取“第三方偿还”解决方案的判决金的4名日帝强占时期强制征用受害者募集了4亿韩元捐款。 全国600多个市民团体组织“韩日历史正义和平行动”将于14日在光州东区锦南路全日大厦245内的光州NGO支援中心举行市民募捐传交仪式。12日，该团体向两名幸存受害者和两名已故受害者的遗属各捐赠了1亿韩元。他们分别是：拒绝“第三方偿还”的李春植爷爷（音，103岁）、梁金德奶奶（音，95岁）等两名幸存受害者和胜诉后去世的两名受害者（朴海玉奶奶、郑昌熙爷爷，均为音译）的遗属。日帝强征市民团体理事长李国彦（音）就14日的活动解释说：“这一活动是邀请生存受害者和家属举行转交仪式，回顾这段时间并给予鼓励。” 2018年，大法院判决起诉日本企业案胜诉的受害者有15人。其中11人表明了接受政府“第三方偿还案”的立场。对此，市民团体在6月表示：“日本政府和企业不进行道歉的‘第三方偿还’方案不是正确的解决方法”，并表示将直接募集捐款转交给受害者。 对于市民团体向反对政府方案的受害者捐款一事，有人说：“这可能会给面临大法院判决的数十名其他征用受害者发出错误的信号。”一名法律界人士表示：“如果市民团体继续转交捐款，拒绝政府方案的受害者得到的赔偿金可能会比立即接受政府方案的受害者得到的金额更大，结果有使政府方案无力化的危险。”

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