暑假最好的补习班是学校图书馆和课后学校. August. 12, 2023 07:56. . 小学假期是父母对照顾子女的担心和压力增加的时期。特别是上班的父母们迫切需要上午时间段照顾孩子的地方。 放假前夕的上月中旬，在绞尽脑汁制定孩子的假期计划时，学校发来的通知响了。内容为，放假开始后的2周里，周一至周五上午9点到中午12点三个小时内，将开设由学校外教负责的英语教室，招募参加者。家长负担的总参加费为5万韩元左右，这相当于私立补习班一天的特讲费水准。一看到通知就高兴得马上填写了申请书发过去了。以英国奇幻小说《哈利波特》为主题，为期两周的英语教室给孩子和父母带来了满足感。 填补英语教室后剩下的假期照顾空白的是课后学校专题讲座和学校图书馆。学期中，学校下课后下午时间进行的课后学校在放假期间将时间转移到上午进行。开设的讲座有人工智能（AI）创意融合、编码、桌上游戏、国际象棋、料理、围棋、跳绳、长笛、魔术、古典吉他等多种。没有课后学校课程的日子里，则送去了一整个假期都开门的学校图书馆。 照顾教室（也称托管教室）也是减轻家长忧虑的感谢政策之一。照顾教室是在小学内准备的其他教室里，各市道教育厅或学校聘用的照顾专门教师从正规课程结束的时间开始照顾孩子们的制度。虽然也有放假期间停开照顾教室的地方，但不少学校为了家长和孩子们，在放假期间也运营照顾教室。提供午餐的地方也很多。把小学低年级子女送到照顾教室的一位熟人说：“照顾教室对职场妈妈来说是一束光。” 如果不能得到公共教育提供的照顾服务，最终家长只能依靠私教育。就是送到补习班暑假专题课或外部机关主办的各种夏令营。这种情况下，费用至少是公共教育照顾的2~3倍。 据教育部透露，小学照顾教室数量从2017年的1.198万室增加到去年的1.497万室，但同期等待人员从9225名增加到了1.5106万名。虽然照顾教室正在扩大，但现实是，与需求相比，照顾教室数量远远不足。 教育部在今年年初的业务报告中表示，将推进早晨照顾、空隙照顾、临时照顾等照顾服务类型多样化的“常春学校”（总是像春天一样温暖的学校）。计划今年选定4个左右的市道教育厅，在约200所小学示范运营常春学校，并在2025年扩大到全国。为了减少教师的负担，常春学校以教育厅为中心运营，并支援专门人力。 即，与地区社会合作，扩大提供优质的公共教育照顾项目。对于有需要照顾的子女的父母来说，没有比这更可靠、更满意的政策了。为了让更多的学生得到充实的照顾服务，希望常春学校政策能够顺利进行。

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