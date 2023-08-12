韩国冻结的“伊朗70亿美元”将在今年秋天之前返还. August. 12, 2023 07:56. by 申振宇记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 niceshin@donga.com、weappon@donga.com. 美国和伊朗达成协议，作为释放被关押在伊朗的美国人的代价，解除韩国国内冻结的约70亿美元（约9.27万亿韩元）规模的伊朗原油结算货款，返还给伊朗。韩国政府核心相关人士11日表示：“（美国和伊朗）确实朝着这个方向进行了协议。”他还表示：“因为是这边放钱、那边放人的问题，最后怎样，还要看结果。（如果协议不破裂）秋天前解除韩国冻结资金的程序才能结束。”据金融界透露，韩国冻结的伊朗原油结算货款从11日开始转入起到中介作用的瑞士银行账户。 白宫国家安全委员会当地时间10日以发言人名义发表声明说：“伊朗政府证实，被伊朗非法拘禁的5名美国人已被释放，并被软禁在家中。”美国国务卿布林肯也强调：“此次措施是为了结束（被囚禁的）美国人噩梦的开始。”伊朗外交部也通过声明表示：“几年来（伊朗资金）一直被美国非法冻结在韩国的银行。伊朗从美国得到了（冻结资金）相关义务的承诺保障。”这表明，以美国解除冻结在韩国的伊朗石油资金等为条件，伊朗采取了释放美国人的措施。 伊朗的原油出口货款因美国的制裁从2019年起被扣留在韩国。伊朗强烈施压要求返还，在此过程中还发生了在伊朗前海霍尔木兹海峡扣押韩国船舶等矛盾。 如果一直阻碍韩伊关系的冻结原油货款问题得到解决，就可以实现稳定的能源供应，韩国船舶的安全也将得到保障。因为韩国进口的70%以上的原油都是通过霍尔木兹海峡的。伊朗是中东的战略要地，人力、物力也十分丰富，因此有人期待与伊朗的关系发展能扩大韩国的外交、经济领域。

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