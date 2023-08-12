与孙兴慜“配合默契”的凯恩，即将加盟金玟哉效力的拜仁队. August. 12, 2023 07:55. by 金培中 wanted@donga.com. 有报道称，在英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队与孙兴慜（31岁）配合默契的哈里•凯恩（30岁）将转会拜仁慕尼黑队（德国）。这是在英超新赛季开幕前一天发生的事情。这样一来，凯恩将在19日拉开帷幕的2023~2024赛季德甲联赛上与金玟哉（27岁•拜仁）同吃一锅饭。 体育专门媒体《The Athlete》11日报道说：“凯恩与拜仁慕尼黑俱乐部达成了加盟协议。合同期限为4年”，“凯恩为了完成医疗测试和转会程序，正在等待托特纳姆热刺俱乐部的批准。”据悉，拜仁向托特纳姆热刺队提出的凯恩的转会费超过1亿欧元，如果加上浮动条款，他的转会费将达到1.2亿欧元（约1750亿韩元）。 包括上赛季为止连续11次夺冠在内，拜仁慕尼黑队共33次登上顶级联赛冠军宝座，是“德甲巨舰”。但是，自从“进球机器”罗伯特•莱万多夫斯基（35岁）去年7月转会到FC巴塞罗那（西班牙）后，球队因找不到替代者而吃了不少苦头，最终瞄准了凯恩。 凯恩是代表英超的前锋。截止到上个赛季，他共参加了320场英超比赛，攻入213球，保持着现役球员最多进球记录。如果包括退役球员在内，凯恩排在攻入260粒进球的阿兰•希勒（53岁）之后，高居历史第二位。他还曾3次登上英超最佳射手宝座。如果凯恩继续效力于英超联赛，有望超越希勒，打破英超球员联赛总进球纪录。但是凯恩似乎更希望获得冠军奖杯。 凯恩此前从未获得过英超冠军。 凯恩尤其与孙兴慜配合默契，被国内球迷称为“孙-凯二人组”。两人在托特纳姆热刺队合作效力的8个赛季期间，互相帮助对方进球，共攻入47球（孙兴慜24球，凯恩23球）。这是英超联赛该部门的最高纪录。 体育统计专门公司Opta在12日开球的2023~2024赛季EPL之前提到了11名射手王候选人，并表示“如果凯恩离开，其他球员争夺英超金靴的机会将增大”，并将孙兴慜也包括在内。 前一天，欧洲媒体报道称，“托特纳姆热刺俱乐部决定不再阻止凯恩的转会，最终选择将交给凯恩。”凯恩和托特纳姆热刺队的合同期限截止到明年6月30日。凯恩不希望延长与托特纳姆热刺队的合同。托特纳姆热刺队一直提高转会费，并3次拒绝拜仁俱乐部的提议，但最终不得不放弃凯恩。还留有合同期的时候让球员转会才能拿到转会费（如果凯恩明年夏天离队，届时热刺队将拿不到任何转会费）。

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