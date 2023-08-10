“每秒40米强风+600毫米雨水炸弹”……台风“卡努”今天袭击韩半岛. August. 10, 2023 08:21. by 金艺允记者、林宝美记者、济州=林在英记者、釜山=金花英记者、醴泉=明敏俊记者 yeah@donga.com,jy788@donga.com. 第6号台风“卡努”将于10日上午登陆韩国。按照气象厅预测的路径，卡努将从南海岸入境，经过庆南统营、忠北清州、首尔等地区，然后进入朝鲜境内，一路携风带雨。如此纵贯韩半岛内陆的台风是，自1951年开始气象观测以来的第一次。 卡努将于10日凌晨3时左右进入庆尚南道和全罗南道中间的南海岸，并于上午9时左右在统营西北方向40公里附近保持“强”强度（台风中心风速每秒33米以上、每秒44米以下）登陆。之后，卡努往北走，下午3点到达清州东南方向20公里，晚上9点到达首尔以东30公里。从卡努登陆前一天的9日开始，全国已经进入了台风的影响范围。当天，以济州为起点，庆南、全南海岸发布了台风特报。 卡努移动速度缓慢，仅为通常台风移动速度的一半。因此，截止到10日，江原岭东地区最大将出现600毫米、岭南地区最大400毫米的“雨水炸弹”。届时还将刮起每秒25米至40米的强风，爆发出使火车脱轨、翻车的威力。上月因梅雨季节集中暴雨遭受水灾的地区担心此次台风会再次遭受损失，采取了紧急措施。

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