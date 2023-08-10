马斯克的“脑机接口”开发公司Neuralink“吸引到3700亿韩元规模的投资”. August. 10, 2023 08:21. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. 8日（当地时间），埃隆•马斯克创立的“脑机接口”开发企业Neuralink通过社交网络服务（SNS）X（之前的推特）官方账号表示，通过融资吸引了2.8亿美元（约3700亿韩元）规模的投资。这一规模是今年1~6月神经技术领域初创企业对象总投资金额1.43万亿美元的两倍。 业界认为，今年5月Neuralink从美国食品和药物管理局（FDA）那里获得临床试验许可起到了主要作用。Neuralink是2016年马斯克创立的初创企业，公司目前正在开发移植到大脑的芯片。计划将芯片移植到四肢麻痹或下半身瘫痪患者等行动不便的患者的大脑中，让这些人仅凭想法就可以使用电脑。马斯克6月在法国巴黎举行的Viva Tech峰会上表示：“预计今年年末将出现首例（参与临床的）患者。” 但也有人观测说，为了芯片移植，需要打通头盖骨，这对患者来说将是一个很大的障碍。Neuralink的主要竞争公司美国企业Synchron正在试图通过血管内手术方式连接大脑和电脑。Synchron表示，2021年临床试验获得批准，今年2月在7名患者身上成功进行了移植。

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