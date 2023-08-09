首位女哲学家. August. 09, 2023 08:18. . 哲学历来是男性的专利。希腊有苏格拉底，但没有相应的女性哲学家。朝鲜虽然有退溪，但也没有相应的女性哲学家。如此看来，名为任允挚堂的17世纪朝鲜女性是非常例外的存在。在以男性为中心的时代，她认为“虽然我是一名妇道人家，但天生赋予的品性最初在男女之间本没有区别”，是一位涉猎性理学经典的女性哲学家。 她的人生很不幸。她认为孟子所说的“四类可怜人”，即老光棍、老寡妇、孤儿、无子女的老人中，自己“三样俱全”，是个没有福气的人。8岁失去了父亲，结婚8年后失去了丈夫，成为了青孀寡妇。虽有孩子，但早早地夭折了。年过四十，将小叔子的大儿子过继为养子，但28岁就英年早逝。她因为失去儿子的打击而视力下降，几近失明。 正如她所说，她的人生是“即使是拥有坚强心脏的大丈夫也无法忍受”的考验。特别在晚年更是如此。但是她坚持了下来。如果不能违背残酷的命运，就要修养自己，跟随自然的顺理坚持下来。她白天照顾家务，晚上抽空在别人不知情的情况下读经典写文章。因为当时是女人做学问就会遭人白眼的时代。她死后，只剩下弟弟和小叔子发行的《允挚堂遗稿》，静静地传达她的深邃的思维。最近英国日刊《卫报》上，一位名叫里根•皮纳罗的学者将《允挚堂遗稿》介绍为“被轻视的世界女性思想家的十大著作”之一，并引用她所说的“天生赋予的品性在男女之间没有区别”绝非偶然。她生来就是一位伟大的哲学家，如果他是男人的话。这是时代的界限和悲哀。东西方都一样。

한국어