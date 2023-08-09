继梅西之后，内马尔也将离开PSG吗？. August. 09, 2023 08:18. by 金正勋记者 hun@donga.com. 欧洲媒体接连报道称，在基利安•姆巴佩拒绝延长与巴黎圣日耳曼队（PSG•法国）的合同的情况下，内马尔（照片）也希望离开PSG重返FC巴塞罗那队（西班牙）。这是距离2023~2024赛季法甲联赛开幕（12日）还有4天的时候。 法国媒体《队报》（L'Équipe）8日表示：“内马尔7日向PSG理事会传达了‘今年夏天想离开球队’的意向”， “内马尔时隔6年将再次回到巴塞罗那。”曾在巴塞罗那队效力的内马尔于2017年8月转会到了PSG。他与PSG之间的合同到2025年6月到期，但附加了可以再延长1年的选项。英国《天空体育》也报道说：“内马尔希望今年夏天离开PSG，重新回到FC巴塞罗那。” 但内马尔能否如愿以偿，今年夏天重返巴塞罗那还是未知数。当天报道这一消息的美国体育专门媒体ESPN报道说：“虽然内马尔重返巴塞罗那的可能性不是完全没有，但由于（巴塞罗那俱乐部）的财政问题，这笔交易将非常困难。”截止到上个赛季，效力于PSG队的梅西也希望回到老东家巴塞罗那队。但是巴塞罗那俱乐部无法承受他的高年薪。梅西最终加入了美国职业足球联赛的迈阿密国际队。当时梅西与PSG的合同已经到期，因此迈阿密无需支付转会费。但是内马尔是合同期限还剩下近2年的球员，因此引进球队需要准备相当数额的转会费。

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