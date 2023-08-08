杀人预告充斥网络，是引发市民不安、公权浪费的重大犯罪. August. 08, 2023 07:58. . 在首尔市新林站和京畿道城南市书岘站发生凶器杀人伤人事件后，网上充斥着预告杀人的文章。7月21日新林洞事件发生后，包括一名30多岁男子因在手机聊天室上传“将杀害特定人”的文字和事先购买的凶器照片被拘留等，因上传杀人预告文章而被捕的人多达59人。“将在仁川桂阳站杀死20人”“将在爱宝乐园杀死所有看见的人”等具体而令人毛骨悚然的帖子正在通过社交媒体等扩散。 市民们抱怨：“不知道什么时候会发生什么事情，都不敢出门了。”因为恐慌，很多人寻找喷雾或三截棍等防身装备。警方在首尔市江南站、蚕室站、城南书岘站等地部署装甲车，投入全副武装的警察特工队，有如战事的场面在首尔市中心展开。由于市民们的神经紧张，地铁上出现了“有人挥刀”的误报，乘客们在紧急躲避时还受伤了。社会损失像滚雪球一样越滚越大。 专家指出，这种事情的发生反映了韩国社会蔓延的愤怒和剥夺感。也就是说，因贫富差距、就业难和入学考试难、心理孤立感等积累的不满以凶器骚乱事件为契机爆发。特别是容易被氛围所笼罩的年轻人经常上传预告杀人事件的帖子。被警方抓获的嫌疑人中10多岁的人占一半以上。他们大都表示，“这是为了引起关注”“只是开玩笑而已”，作出了令人啼笑皆非的辩解。 杀人预告是威胁市民安全、造成公共权力浪费的严重犯罪行为。检方和警方表示将扩大拘留调查，并以法定最高刑罚进行处罚，也是因为这个原因。检方和警方表示，如果购买犯罪工具并指定对象，将适用预谋杀人嫌疑，只要上传杀人预告文章，也将适用威胁罪或妨碍公务执行罪。虽然严惩不是万能的，但是上传这样的文章一定要被检举并受到处罚，这样才能减少无差别的模仿犯罪。 更重要的是，要努力加强社会安全网和纽带感，不让像定时炸弹一样的孤立者超过临界点。有必要教育判断力还不成熟的学生们写杀人预告等文章是多么危险的事情。不仅是政府，学校和家庭等全社会都要积极出面。只有这样，才能防止“不问青红皂白”犯罪和杀人预告像传染病一样扩散。

한국어