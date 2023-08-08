欧洲企业因乌克兰战争损失143万亿韩元. August. 08, 2023 07:59. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 英国《金融时报》6日报道说，受俄罗斯入侵乌克兰、西方接连对俄罗斯实施经济制裁的影响，放弃俄罗斯生意的欧洲主要企业的损失至少达1000亿欧元（约143万亿韩元）。该数据不包括乌克兰战争导致的国际油价上涨等费用，因此实际损失更大。这表明，处于战争直接影响的欧洲遭受了相当大的损失。 《金融时报》报道说，对600家欧洲主要企业的年度报告、今年的财务报表等进行分析的结果显示，其中176家企业（29.3%）因廉价出售俄罗斯境内的企业及股份、停业等共损失了1000亿欧元。特别是能源、金融、电力和自来水等实用型相关企业的损失非常严重。 曾在产油国俄罗斯活跃活动的英国石油公司、荷兰壳牌、法国道达尔能源等欧洲“三大能源企业”的损失高达406亿欧元（约58万亿韩元）。接着，银行、保险、投资公司等金融部门的损失为175亿欧元，实用型业界的损失为147亿欧元。 俄罗斯今年4月通过了可以强制收购对本国不友好的国家企业资产的法案，预计欧洲企业的损失将进一步扩大。俄罗斯定义为“不友好国家”的国家的企业最多只能出售俄罗斯境内资产的一半。此外，出售金额的5%至10%要捐给俄罗斯军队。 不顾俄罗斯的反对加入北约的芬兰天然气进口企业富腾公司就是代表性的例子。俄罗斯在法案通过后立即对富腾公司在俄罗斯的资产进行了国有化。俄罗斯对积极支援乌克兰的丹麦代表性啤酒公司嘉士伯、法国食品企业达能等资产也采取了同样的措施。 俄罗斯用这些钱充当战争费用，就连本国企业也不例外。据《莫斯科时报》报道，俄罗斯总统普京4日签署了规定2021年至2022年收益超过10亿卢布（约136亿韩元）的俄罗斯企业“缴纳超过2018年至2019年收益金额10%的税金”的法案。 乌克兰最近正在加强对俄罗斯驻黑海部队的攻击，而不是在乌克兰东部和东南部进行激战。乌克兰6日还攻击了俄罗斯2014年吞并的克里米亚半岛和俄入侵乌克兰后占领的赫尔松之间的村嘎桥。乌克兰最近接连攻击连接克里米亚半岛和俄罗斯本土的桥梁等，展开了孤立该地区的作战。

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