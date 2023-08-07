“安息吧”，广岛严守韩人慰灵祭. August. 07, 2023 08:04. by 东京=李相勋 常驻记者 sanghun@donga.com. 5日，在当地庄严举行了悼念在第二次世界大战最后阶段的1945年8月6日因美军投向日本广岛的原子弹而牺牲的韩国人的慰灵祭。 当天在广岛和平纪念公园韩国人原子弹爆炸牺牲者慰灵碑前举行的慰灵祭上，包括旅日同胞和韩日两国学生在内的200多人出席并慰问了英灵。今年迎来第54届的韩国人慰灵祭每年都会在原子弹爆炸的前一天8月5日举行。 驻外同胞厅厅长李基哲（音）当天向慰灵碑献花说：“向牺牲的同胞表示深切的哀悼。放下怨恨和憎恶，好好安息吧。”在此次慰灵祭上，加上最近1年间被确认死亡的8名受害者，共2810名牺牲者名单被献给了慰灵碑。 被炸者第二代、韩国原子弹受害者对策特别委员会委员长权俊浩（音）表示：“（驻外同胞厅）韩国政府机关首次亲自出席慰灵祭，真的非常感谢。尹锡悦总统（今年5月）首次参拜慰灵碑当时，我也高兴得流下了眼泪。”驻外同胞厅于今年6月成立，为外交部下属机构。去年，以韩国驻广岛总领事等为主参加了慰灵祭。今年5月21日出席广岛G7峰会的尹总统与日本首相岸田文雄一起，作为韩国总统首次参拜了韩国人慰灵碑。 发动太平洋战争的日本在战局已经倾斜的情况下，仍然强行主张“全民抗战”，拒绝投降，于是美国在广岛投下了原子弹。据推算，20万多名死亡者中还包括当时因征用或移居等居住在广岛的2万名韩国人。 为迎接原子弹投下78周年，6日在广岛举行了日本政府主办的原子弹阵亡者慰灵仪式及和平祈愿仪式。参加者们在原子弹爆炸的时间上午8时15分进行了默哀。岸田首相表示：“作为唯一的战争被炸国，将继续为实现没有核武器的世界而努力。”只是当天没有反省因1941年12月空袭珍珠港而引发太平洋战争的信息。

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