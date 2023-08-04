金恩京出言贬低老人，引发争议四天后“谢罪”. August. 04, 2023 07:57. by 安圭英记者、权九龙记者 kyu0@donga.com,9dragon@donga.com. 共同民主党革新委员长金恩京（音，照片）在“贬低老人发言”引发争议四天后，于3日正式道歉说：“对让老人心痛的事情表示歉意。”但是对于党内有人要求辞去革新委员长职务，金恩京断然拒绝称：“那是其他问题。” 金恩京当天上午在首尔汝矣岛共同民主党办公楼前会见记者时表示：“对（贬低老人的）发言引发各种批评和争议表示歉意。”金恩京在7月30日的青年座谈会上表示：“（过去我儿子）说，‘从自己年龄到平均寿命（余生）都要按比例投票’。这不是很合理吗？”此话被批评为贬低老人。 金恩京当天在首尔市龙山区大韩老人会上会见大韩老人会长金浩一等人时表示，“从未有过不尊敬老人的心情。没想到（争议发言）会发展到这种地步”，并低头道歉。但在被大韩老人会方面问到“有没有放弃职位的想法”时，金恩京回答：“这是不同的问题”。国民力量党在要求金恩京辞职的同时，还敦促共同民主党代表李在明道歉。国民力量党代表（党首）金起炫说：“即使勉强假装道歉，也只是说说而已。”该党发言人金民洙表示，“至今仍保持沉默的李（在明）代表也难逃责任”，要求李在明亲自道歉。

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