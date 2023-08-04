多地出现夜间温度超过30度的“超热带夜”……25年间酷暑天数翻番. August. 04, 2023 07:57. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 在连日来的酷暑中，江原道江陵出现了夜间最低气温超过30度的“超热带夜”。气象厅3日表示，昨晚江陵夜间最低气温达到了30.5度。即使在气温下降的夜晚，炎热程度也达到了白天的水平。 不仅是江陵，首尔（25.9度）、忠北清州（25.2度）、全北全州（25.7度）、庆北浦项（28.0度）、济州（28.1度）等全国几乎所有地区都出现了热带夜现象。热带夜是指从前一天晚上（下午6点到第二天上午9点）的最低气温达到25度以上。 发生超热带夜的2日，江陵白天最高气温达到了38度。气象厅相关人士表示：“一般昼夜温差会收敛到6-8度。而在江陵随着白天持续的高温，夜间气温也没有下降。”据气象厅透露，如果受台风影响，持续出现高温多湿的西南风，夜间气温不会低于30度，超热带夜现象将持续下去。 像今年这样的酷暑今后很有可能更加频繁。《东亚日报》对气象厅1998年至2022年国内年度酷暑天数进行分析的结果显示，韩半岛的酷暑天数（日最高气温在33度以上的日子）在过去25年间增加了约2倍。酷暑天数从1998-2002年的平均7.16天增加到2003-2007年的9.64天、2008-2012年的9.5天、2013-2017年的13.66天，最近5年间增加到了14.86天（2018-2022年）。 气象厅曾预测，如果照此发展下去，60年后（2081-2100年）韩半岛的夏天将延长到6个月，酷暑天数全国平均为97天。专家们指出：“在酷暑、暴雨等极端气候现象加剧的情况下，应对体系无法跟上。”

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