一直没有空调的欧洲，扛不过酷暑. August. 04, 2023 07:56. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 在超过40度的酷暑中，此前在欧洲干脆没有配备或即使有也不怎么在夏天使用的空调的销售量正在增加。美联社2日报道说，随着连续几年出现异常高温现象，欧洲很多地区的空调从奢侈品转变为必需品。 据国际能源机构透露，欧洲空调普及率从2000年的10%增加到去年的19%，预计今年还会增加。虽然很难与空调普及率为91%的美国相比，但欧洲的增加趋势非常明显。据亚马逊商务透露，本月在西班牙、意大利、法国的移动式空调销量比前一个月增加了20%以上。 据路透社报道，在意大利全境设有450多家卖场的家电企业Uniuro最近一周的空调销售量比去年同期增加了2倍左右。在大部分住宅和公寓没有安装空调的法国，去年也销售了100万台。意大利卡波斯卡里大学研究团队预测，1990年为5%的西班牙家具空调普及率到2040年将达到50%。 在西欧国家，夏天也不闷热，气候凉爽，饭店、电影院等也不怎么使用冷气。另外，电费比美国等国家贵，夏天很多人长期休假，空调需求也较少。西班牙等国家传统上在最热的时间段实行像午觉一样的休息制度，战胜了酷暑。但是，在面临最恶劣酷暑的今年夏天，这种方式已经行不通了。 但是，认为空调是从美国进口的而反感或担心温室气体增加会破坏环境的人仍然不愿意使用空调。

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