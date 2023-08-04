国际奥委会选手委员会委员选举堪比“众星之战”……比奥运会金牌还要火热的国内预选. August. 04, 2023 07:56. by 金正勋记者 hun@donga.com. “排球女皇”金软景（35岁）和“高尔夫女皇”朴仁妃（35岁）3日表示将参加国际奥委会（IOC）运动员委员会委员选举。由此，IOC运动员委员会委员韩国代表选拔赛将形成“射击皇帝”秦钟午（44岁）和“跆拳道先生”李大勋（31岁）以及两名“女皇”参加的四足鼎立之势。作为各项目招牌活跃的这4人中将只有1人可以作为候选人参加明年7月巴黎奥运会期间举行的IOC运动员委员会委员选举。 大韩体育会于上月21日向各项目团体发送了公文，要求推荐国际奥委会运动员委员会委员韩国代表。此后，大韩排球协会向金软景的职业排球女子组所属的兴国生命队传达了公文，金软景表明了挑战意向。2016年里约热内卢奥运会女子高尔夫金牌得主朴仁妃也向大韩高尔夫协会传达了挑战IOC运动员委员会委员的意向。 大韩体育会将在4日下午6时之前接受各项目团体的推荐后，通过文件审查和面试等最终选出1名候选人。资料审查由运动员时期的业绩等10个评价项目组成。另外，面试还包括英语陈述。国际奥委会在运动员委员会委员资格条件中明确规定“必须会说一口流利的英语”。大韩体育会计划进行3周的审查后，最晚在下个月1日之前向IOC推荐1名最终候选人 被选为韩国代表的运动员将在巴黎奥运会期间展开游说活动，在各国代表运动员直接参加的投票中进入前4名才能获得国际奥委会运动员委员会委员资格。到目前为止，韩国已经培养出了两名IOC运动员委员会委员。国技院国际合作特别辅佐官文大成（47岁）是韩国乃至亚洲出身的第一位IOC运动员委员会委员，他在2008年北京奥运会当时的31名候选人中排名第一，明年结束运动员委员会委员任期的大韩乒乓球协会会长柳承敏（41岁）在2016年里约热内卢奥运会当时的23名候选人中排名第二，也顺利当选。 国际奥委会运动员委员会委员选举在每届奥运会期间都会举行。只有在相关大会或之前大会的参赛选手中没有本国出身的IOC运动员委员会委员的情况下才能成为候选人。2021年东京奥运会当时，由于柳委员正处于任期内，其他韩国运动员无法参加竞选。任期为8年的运动员委员会委员在选举后立即被选为IOC普通委员，具有与其他IOC委员相同的权利和义务。如果韩国运动员在巴黎奥运会上被选为IOC运动员委员会委员，将成为继大韩体育会会长李基兴（音译）之后的第12位IOC委员。

한국어