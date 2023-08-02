“三胞胎”外国夫妇得到数千万韩元的医疗费支援. August. 02, 2023 07:44. by 趙健熙 becom@donga.com. 处于早产危险的多文化家庭孕妇在高丽大学安山医院医疗团队的帮助下顺利生下了三胞胎。医院方面计划与外部赞助机构等联系，向家境困难的三胞胎家庭支援数千万韩元的分娩费和诊疗费。 高丽大学安山医院1日表示，7月28日，蒙古籍怀孕34周的孕妇A某通过剖腹产手术生下了三胞胎女婴。出生当时，孩子们体重为2.23-2.38公斤，属于早产，住进新生儿重症监护室后，正在逐渐恢复健康。 三胞胎成为早产儿，就需要数千万韩元的医疗费，其中包括分娩费和重症监护室住院费。据悉，今年春天A某第一次到医院就诊时，医疗人员就知道很难收取分娩费。因为乌兹别克斯坦国籍的丈夫也没有加入健康保险，经济上也遇到了困难。但医疗团队看到早产迹象后，毫不犹豫地决定帮助产妇和三胞胎的安全。 主刀的该医院妇产科教授宋宽洽（音）表示：“最优先考虑产妇和三胞胎的健康。能够一起度过孩子们与世界见面的特别瞬间，感到非常感动。” 高丽大学安山医院正在多方面讨论对三胞胎的诊疗费支援方案。该医院在2016年国内医院首次开设了多文化支援中心“罗赛塔-霍尔中心”，向多文化家庭等医疗弱势群体提供翻译和免费健康检查、职业体验机会等，持续进行社会贡献活动。

한국어