尹锡悦：“对违规学生置之不理是对犯罪的置之不理，要制定告示确立教师权”. August. 02, 2023 07:44. by 崔勋镇记者 choigiza@donga.com. 尹锡悦总统1日表示：“以学生人权为由对违反规则的学生置之不理，无异于对以人权为由破坏社会秩序的违法行为置之不理。”他要求教育部从今年第二学期开始立即制定并适用确立教权的告示。据调查，在小学一年级女教师作出极端选择引发社会风波的情况下，因工作的压力和家长的民怨而前往精神健康医学科的教师，大部分连治疗费支援都得不到。 尹锡悦当天在龙山总统室主持的国务会议上指示：“如果不确立教师权，其他学生的人权和学习权将绝对得不到保障。教育部应立即从今年第二学期开始制定在学校现场适用的告示。”分析认为，随着在学校现场教师权崩溃的舆论越来越大，尹锡悦要求采取强有力的对策。教育部计划在本月内发表加强小学、初中、高中教师教师权的告示。 教师劳动组合联盟（教师工会联合会）今年4月以11377名成员为对象进行了问卷调查，了解“最近5年间是否因教师权受侵犯而接受过精神科治疗或咨询，结果显示3025人（26.6%）回答“有”。也就是说，每4人中就有1人去过精神科。但据首尔市教育厅透露，2020年至2022年，首尔市教员中得到精神科治疗费支援的件数仅为64件。就首尔市教育厅而言，只有教师所属的学校正式召开教师权保护委员会，承认教师权利遭到侵害的事实，才能支援治疗费。但很多情况下学校管理者校长不愿意召开教师权保护委员会会议。 首尔市小学教师A某今年初对欺负祖孙家庭学生的女学生指导说“不要这样”，直到最近为止，一直受到家长的恶性民怨的困扰。家长向教育厅等政府机关提出了民怨。A某说：“校长也承认确实是教师权受到了侵犯，但拒绝召开教保委会议。最终自费接受了精神科治疗。”教师工会联合会副发言人黄秀珍（音）表示：“经历教师权受侵害的很多教师抱怨，不仅要接受咨询，还有同时需要进行药物治疗的创伤后应激障碍，还要自费去医院。有必要扩大支援对象。” 教师这一职业的人气也在下降。钟路学院当天对高考信息门户网站“去哪儿”公开的四年全国教大和普通大学小学教育系的合格线（以前70%为基准）进行分析的结果显示，2023学年的合格线是2020学年度以来的最低值。高考合格分数线为2023学年度82.9分（国语、数学、探索领域百分位平均标准），与2022学年度（86.1分）相比下降了3.2分；与4年前的合格分数线（90.3分）相比，下降了7.4分。

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